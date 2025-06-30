苏林出席胡志明市成立决议公布仪式

6月30日上午，胡志明市市委—人民议会—人民委员会—越南祖国阵线委员会联合举行仪式，公布中央与地方关于省级与乡级行政单位合并、县级行政单位撤销以及成立市、乡、坊、特区党组织，指定市委、人民议会、人民委员会和祖国阵线委员会等领导人事的决议与决定，正式启动合并后的新胡志明市的“两级地方政府”模式。



越共中央总书记苏林出席仪式并发表讲话。



在仪式上，越共中央组织部副部长阮光阳公布了国会关于成立新胡志明市的决议。新胡志明市是基于原胡志明市、巴地头顿省和平阳省自然面积与人口规模整合而成，总面积超过6722平方公里，人口超过1400万。



根据中央政治局关于成立胡志明市市和指定2020–2025年任期的市委常委、书记和副书记的决定，新市委执行委员会共有107名成员，市委常委27名。政治局委员阮文年担任市委书记，中央委员阮青毅担任市委常务副书记。



此外，巴地头顿省委检查委员会主任武文勇担任胡志明市市委检查委员会主任；平阳省委书记、平阳省国会代表团团长阮文利担任胡志明市国会代表团团长。



平阳省人民委员会主席武文明被任命为新胡志明市人民议会主席；胡志明市人民委员会主席阮文得担任新胡志明市人民委员会主席。



胡志明市市委副书记、越南祖国阵线胡志明市委员会主席阮福禄担任新市委副书记、祖国阵线委员会主席。



苏林总书记在仪式上强调，三地合并不仅是简单的空间相加，而是凝聚共同发展意志与智慧，打造一个具有区域乃至全球影响力的集金融、制造、物流与创新于一体的超级都市。



这一新发展空间以长远视野构建，追求同步、可持续、科学的发展。其体现了战略思维与地方治理模式的革新，旨在更贴近、更有效地服务人民，是对城市政府体制改革的先锋性、突破性探索，为胡志明市的快速、高效发展铺平道路。

这一模式将增强地方政府的自主与灵活性，设定明确制度框架，充分释放卫星城市、工业—物流—港口服务区的潜力。最重要的是，“服务型政府”将不再只是口号，而是真正触及每位市民和企业的实实在在行动。



继续携手成功实施两级地方政府模式



在国家迎来庄严而神圣的时刻——当我们在全国34个省市正式同步运转新的两级地方政府体制，一个全新的行政架构在社会主义共和国越南诞生之际，从英雄而美丽的胡志明市，越共中央总书记苏林向全国人民致以诚挚问候和祝贺，并转达越共中央委员会关于国家和民族未来的殷切期望。



苏林总书记指出，重新划分行政区域、运行新的地方政府模式是国家发展事业在全球化、数字化转型和第四次工业革命背景下的客观且必然要求。这是我们更新领导思维、革新国家管理方式、大力应用科技、提升国家治理质量和服务人民效率的宝贵契机。这也是越南共产党领导下95年革命历程、80年国家建设以及40年革新事业的重要成果。苏林总书记呼吁全国人民，从边疆高地到遥远的海岛，从城市到农村，继续发扬全民族大团结的优良传统，坚定不移地培育爱国情怀、社区精神和互助互爱的美德，形成牢不可破的统一体——人民的无敌力量。



苏林总书记强调，各级政府、机关组织、公务员、职工应在思想和行动上实现根本转变，把握发展趋势，革新思维方式与工作方法，提升领导与执行能力，发扬敢想、敢做、敢于承担责任的精神，甘愿牺牲个人利益，以实现一个服务型、现代化、透明化，为民所建、由民所治、为民所用的政务系统。



知识分子、科学家、企业家、文艺工作者、人民武装力量战士、青年、妇女、老人、青少年儿童、各民族同胞和宗教人士等，大家要一起竞相创造、积极学习、劳动生产，创造更多物质财富和精神价值，为建设更加快速、强大、可持续发展的国家贡献力量。



旅外越南人继续心系祖国、情系民族根源，彼此团结互助，与国内人民共同建设一个富强、民主、公正、文明的越南，使祖国在国际舞台上与五洲朋友比肩同行。祖国永远张开双臂欢迎“远离祖国的公民”回归，共同建设与发展国家。



值此之际，苏林总书记呼吁国际朋友、合作伙伴和多边组织继续陪伴越南，建设一个现代化行政体系、充满活力的经济体、全面发展的社会和一个有情有义、友好、融入、合作、负责任的国家，为世界和平、稳定、进步与共同繁荣做出贡献。



苏林总书记强调，每一个组织、每一个群体、每一个个人，都是此次深度改革中不可或缺的重要一环。每位越南公民，无论在国内还是海外，都肩负起推动国家发展的责任和使命，要克服困难、发挥内力、争取外部支持、掌握自己的未来。让我们把每一天的工作变为国家建设的一天，让每个人都成为革新前线的战士，让果敢、坚决、创新的革命精神渗透到每一个行动、每一项决策和每一个发展步伐之中。



从今天起，让我们继续齐心协力、团结一致，共同成功实施两级地方政府模式，确保组织系统高效、顺畅运行；保障人民的正当权益；关照社会民生；为各阶层人民拓展发展机会。



苏林总书记坚信，凭借全民族大团结的力量、强烈的强国愿望和不断革新的意志，越南民族必将坚定不移地走在建设和平、文明、繁荣与幸福的社会主义越南的道路上。



苏林总书记强调，如今我们的队伍已整装待发、阵列有序，全体民族正携手迈向国家辉煌的未来——为人民的幸福、为越南的可持续发展不懈努力。（完）