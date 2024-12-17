苏林出席中央公安党委会议

12月17日上午，中央公安党委在河内召开会议，总结2024年落实政治任务的成果，部署2025年工作任务和方向。

越共中央总书记、中央公安党委常委苏林出席并发表讲话。越南国际主席梁强、政府总理范明政等中央政治局委员、中央公安党委常委一同出席并讲话。

越南中央政治局委员、中央公安党委书记、公安部部长梁三光大将主持会议。

与会代表一致认为，2024年，中央公安党委始终秉持责任意识，切实领导、指导，发挥好党和国家的参谋助手，确保安全秩序和经济社会稳定，坚定、果断，有效落实关于维护国家安全、确保社会治安秩序的各项决议，建设达到标准、要求的人民公安队伍等。

会议一致同意向第八十次全国公安会议提交2025年的重点方向和任务，其中提出了3大目标、10大工作任务、3个重点措施，决心出色地完成党、国家和人民赋予的各项任务。

越共中央总书记苏林、国家主席梁强和政府总理范明政在会议上对中央公安党委、公安部2024年的不懈努力、模范精神、领导力及其取得的成就给予高度评价。

关于“在新时代——越南民族奋发图强的时代从安应该做什么”，苏林强调，公安必须贯彻执行胡主席的教诲：“公安必须有计划。公安不能落后于工业、农业、商业和交通运输。最好公安采取第一步。”因此，公安机关要继续在贯彻落实党的政策方面发挥表率作用，首先，要率先落实中央政治局关于国家数字化转型、反浪费等的决议，继续进行精简组织机构革命等。

此外，苏林要求大力创新维护国家安全的工作思路，从而大力改进工作思维，维护安全秩序的方向是：国家安全不仅是未雨绸缪地保卫祖国的安全，更是必须充分利用机遇，化挑战为国家发展的机遇，不断增强国防安全潜力。（完）