苏林会见高通集团全球事务总裁亚历克斯·罗杰斯

6月10日下午，越共中央总书记苏林在越共中央总部会见了高通公司技术许可业务和全球事务总裁亚历克斯·罗杰士(Alex Rogers)。



会见中，苏林强调越南高度重视发展对美关系，希望双方在经济、贸易投资、科技创新、教育培训等领域的关系持续深化、取得实效并保持稳定，切实造福两国人民和企业。



苏林欢迎高通集团继续加大在越既有项目投资力度，并拓展至高通具有优势且越南有需求的领域，包括高新技术、人工智能、半导体、数字基础设施等，助力越南成为地区和全球人工智能与半导体中心。



苏林建议高通加强与越南企业合作，强化技术转让，支持并分享经验以提升越南科技人才能力，帮助越南企业融入全球价值链。同时，苏林希望罗杰斯及在越投资经营的美国企业继续支持推动双边谈判早日取得成果，为促进经贸投资合作稳定可持续发展、实现两国人民和企业利益作出贡献。



苏林分享了越南党和国家到2030年建成现代化工业国和中等偏高收入国家、2045年成为高收入发达国家的奋斗目标。为实现这些目标，越南已出台多项重要决议，为科技发展和私营部门参与创造最有利条件，包括确定科技创新和数字化转型是经济增长主要动力的第57号决议，以及明确民营经济是国民经济重要驱动力、在科技创新和数字化转型中发挥先锋作用的第68号决议。苏林强调，越南党和国家始终为包括美国企业在内的国内外企业在越投资兴业创造最有利条件，同时欢迎海外越南专家学成归国，在创新创业等领域为国家发展作出贡献。

罗杰斯表示此访主要目的是正式启动在河内建设的人工智能研发中心，该中心是高通在美国本土外设立的三大研究中心之一。他评价越南AI专家水平位居全球前20，拥有大量在国内培养的专业人才，这是越南成为地区AI和半导体中心的巨大潜力。拥有20年在越运营经验的高通，已与相关领域优势伙伴建立良好合作，愿与越企共建半导体和AI生态系统，承诺将继续加大在越投资力度，包括培养越南人工智能人才，为越南及越美关系的发展贡献力量。



罗杰斯赞赏越南高层领导关于改善营商环境的指导，以及各部委对美国企业的积极有效支持；高度评价越南经济社会发展战略，特别是第57号和第68号决议，这为美国企业扩大在越投资注入了动力。他相信在苏林总书记等越南领导人的战略引领下，越南必将实现既定发展目标。



罗杰斯欢迎近期越美就贸易问题开展的积极磋商，期待双边谈判早日取得圆满成果，为两国企业建立可持续的经贸合作框架，切实惠及两国人民和企业。（完）