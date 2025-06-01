苏林会见老挝人民革命党中央办公厅主任通沙立

会见中，苏林重申，越南始终坚定支持老挝推进国家建设与发展事业，并相信在人民革命党领导下，老挝将克服挑战，不断取得新的更大成就，成功落实党第十一次全国代表大会决议。



苏林高度评价两党中央办公厅长期以来在协调、督导、检查和推动越老各项合作协议落实方面的紧密配合，特别是在制定政治局、书记处工作议程和筹备两党代表大会等方面积极分享信息和经验，有力提升参谋服务质量。他强调，双方应切实落实两党中央办公厅已达成的共识，推动各项合作落地见效。



会见场景。图自越通社

通沙立向苏林介绍了老挝近期形势，特别是第十一次党代会决议的实施进展及第十二次全国党代会的筹备工作；回顾了两党中央办公厅近年来的合作成果，以及其与越共中央办公厅主任黎怀忠的会谈成果。



值得一提的是，访问期间，双方联合举行了《越共中央办公厅与老挝党中央办公厅合作关系传统》一书的发布仪式，并向越共中央办公厅部分集体和个人颁授了老挝党和国家的勋章、奖章。



通沙立感谢越南长期以来给予老挝的真诚、有效支持，表示无论形势如何变化，老挝党中央办公厅都将继续为巩固和发展老越特殊团结关系作出积极贡献，造福两国人民，促进地区和世界的和平、稳定、合作与发展。（完）

