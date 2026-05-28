苏林会见在泰越南人代表

据越通社特派记者报道，在对泰王国进行正式访问期间，越共中央总书记、国家主席苏林及夫人率越南高级代表团于5月27日下午在乌隆他尼府亲切会见了越南驻泰各机构干部、职员，以及近600名在泰生活、学习和工作的旅泰越南侨胞代表和从老挝前来的侨胞代表。



越南驻泰国大使范越雄向苏林总书记汇报时表示，目前旅居泰国的越南人已超过10万人。侨胞们具有深厚的爱国传统，始终心系祖国，对胡志明主席怀有崇高敬意。绝大多数侨胞生活稳定，许多人在教育、医疗、商业等领域事业有成、享有良好声誉，赢得了泰国政府和当地民众的尊重与好评。



值得注意的是，旅泰各越南侨团组织运行规范、团结互助。侨胞群体中的越南语教学与学习活动得到积极推广。多地出现的文化工程、越南寺庙、胡志明主席纪念区以及“越南街”，不仅是侨胞们爱国情怀和民族自豪感的生动体现，也成为两国团结、合作与友好的象征。



侨胞代表对苏林总书记及夫人和越南高级代表团的到访表示由衷激动与荣幸，并坚定表示，愿始终与祖国血脉相连、并肩同行，共同为建设和保卫祖国的事业贡献力量。



越共中央总书记、国家主席苏林会见在泰越南人代表 图自越通社





苏林表示，每次到访泰国都深感激动。胡志明主席曾在此以“陶九”（Thầu Chín）之名传播爱国思想，播下革命理想的种子，为民族解放运动奠定基础。胡主席留下的遗产不仅是旅泰越南人的共同骄傲，更是全民族宝贵的精神财富，时刻提醒着今世后代铭记爱国精神、独立意志和终身报效祖国的信念。



苏林强调，此次访问期间，他将与泰国高层领导人就未来合作方向深入交流。在这一进程中，旅泰越南人始终是增进两国友谊、深化越泰全面战略伙伴关系的重要桥梁。



苏林高度评价旅泰越南人共同体的爱国传统、坚韧意志和勤劳精神。他表示，大家在乌隆他尼维护和发展胡志明主席纪念区、越南街以及各类文化遗迹的热忱，生动体现了越南文化的顽强生命力、民族自豪感以及对祖国的深厚情感。



苏林重申，党和国家始终将海外越南人视为民族大团结不可分割的一部分，是国家宝贵资源和重要桥梁。本着这一精神，党和国家始终关心并支持侨胞获得稳固法律地位、稳定生活、良好融入当地社会，同时弘扬民族文化、心系祖国。



苏林希望旅泰越南人继续团结稳定、发展壮大、良好融入、积极贡献社会，守护民族本色、心系祖国，不断深化越泰友谊。希望大家团结互助，在泰国塑造勤劳、仁爱、重情义、守法纪、有责任担当的越南人形象；继续发扬社区文化遗迹的价值，大力推动年轻一代的越南语教学，加强侨商企业与国内市场的投资贸易联结。（完）