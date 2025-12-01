苏林与通伦共同见证多项合作文件交换仪式

越通社特派记者报道，越共中央总书记苏林偕夫人及越南高级代表团对老挝进行国事访问，出席老挝人民民主共和国建国五十周年庆典，并共同主持越南共产党与老挝人民革命党高层会晤（2025年12月1日至2日）期间，越共中央总书记苏林与老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦 （Thongloun Sisoulith）进行会谈之后，于12月1日同两国高级代表团共同见证双方合作文件的交接仪式。

双方签署的合作文件包括2026 年越南公安部与老挝公安部合作计划、越南公安部与老挝公安部关于建设老挝公安部指挥中心项目的协议、2026 年越南国防部与老挝国防部合作计划、越南公安部与老挝国防部关于建设越老友谊道路项目的备忘录、 2026—2030 年阶段越南外交部与老挝外交部合作协议、2026—2030 年阶段越南司法部与老挝司法部合作协议、 2026—2030 年阶段重点银行业务合作谅解备忘录、越南工贸部与老挝工贸部关于越老产业链发展谅解备忘录、越南电视台与老挝人民革命党中央宣传部合作协议、2026-2030年阶段越南外交部与老挝人民革命党中央对外联络部合作备忘录、2026—2030 年阶段越南清化省与老挝华潘省合作协议、2026-2030年阶段越南岘港市人民委员会与老挝色贡省行政委员会关于加强经济社会发展及边境地区国防安全保障合作谅解备忘录。

近年来，在加强政治、国防、安全领域合作关系的同时，双方还努力提升经贸合作层次和水平并实现重大突破，尤其是在交通、能源、贸易、投资、高素质人力资源培训以及构建可持续供应链等领域。

两国经贸与投资合作持续呈现积极发展态势。2025年前10月双边贸易金额达近25亿美元，同比增长50.4%，使越南成为老挝第三大贸易伙伴，双方正在向 50亿美元的目标迈进，力争未来达到100亿美元。在投资方面，越南目前对老挝投资项目共274个，注册资本总额超过58亿美元。部分交通基础设施互联互通项目已投入使用，标志着加强发展空间战略对接过程中取得的新进展，有助于两国实现共同发展。

近年来，越老在教育培训、文化、交通运输、能源、农业等其他领域上的合作关系也不断得到重视和推进并取得了许多令人鼓舞的成果。两国人民之间的交流和地方间的合作日益拓展，有助于进一步增进两国人民，特别是年轻一代之间的互相了解与友好情谊等。（完）