苏林与习近平会谈：越南始终将发展与中国的关系视为战略选择和头等优先

4月14日下午在越共中央驻地，在欢迎仪式结束后，越共中央总书记苏林与中共中央总书记、中国国家主席习近平举行了会谈。

苏林热烈欢迎中共中央总书记、国家主席习近平在2025越中人文交流年、越中建交75周年之际率中国高级代表团对越南进行国事访问。苏林坚信，习近平此访将成为越中两党、两国、两国民族友好关系史上的辉煌里程碑，为进一步深化两国全面战略合作伙伴关系，构建具有战略意义的越中命运共同体做出贡献。

中共中央总书记、国家主席习近平表示，很高兴在一年多的时间里再次访问越南——这个“同志加兄弟”的国家，此行恰逢越南庆祝越南共产党建党95周年、建国80周年以及越南南方解放、国家统一50周年的重要时刻。

习近平表示，将越南选为今年首次出访的第一站，充分体现了中国党和国家对中越关系的高度重视，以及两国之间深厚的情谊。他强调，愿同越共中央总书记苏林以及越南其他主要领导同志深入探讨加强中越传统友谊的方向和举措，瞄准构建具有战略意义的中越命运共同体的愿景，朝着“六个更”的方向携手并进、行稳致远，为人类社会作出积极贡献。

苏林总书记强调，越南党、国家相信并支持中共中央总书记、国家主席习近平继续领导中国不断发展壮大，胜利实现第二个百年目标，充分发挥其在地区乃至全球和平、合作与发展中日益重要的作用。

苏林总书记强调越南党和国家始终将发展对中国的关系视为越南整体外交方针中的客观需求、战略选择和首要优先。在纪念南方解放、国家统一50周年和建国80周年之际，越共中央总书记苏林对中国党、国家和人民长期以来给予越南党、国家和人民的巨大、深情厚谊的支持与帮助表示衷心感谢。

习近平认为，在越南党和国家的领导下，近年来，越南政治社会形势保持稳定，革新事业取得诸多突出成就，国际地位不断提升。作为友好邻邦，中方对此感到十分高兴，并致以热烈祝贺。习近平同志高度评价越南党和国家在过去一段时间内实施的一系列强有力改革措施所取得的重大成就和重要成果，并坚信，在以苏林总书记为首的越南共产党中央委员会的领导下，越南人民一定能够圆满完成既定目标和任务，稳步迈入新的发展时代。

习近平同志重申中国坚持对越友好政策，始终将越南视为周边外交的优先方向，始终支持越南实现繁荣发展、人民幸福。

在亲切、友好、坦诚的氛围中，两国最高领导人就各自党和国家的发展情况、两党两国关系以及共同关心的地区和国际问题深入交换了意见。双方一致认为，近期两党两国关系在“六个更加”方向指引下取得显著进展，高层和各级战略沟通日益密切，各领域务实合作持续推进，特别是经贸合作呈现良好增长势头；两国传统友好基础更加稳固，旅游、教育、文化交流和地方间合作亮点纷呈；双方在多边机制中合作呈现良好态势，并就存在的问题保持坦诚、开放的沟通。

关于今后两党两国关系的发展方向，双方同意继续保持经常性的高层交往，将外交部、国防部、公安部战略对话机制提升至部长级；加强各领域务实合作，成立两国政府间铁路合作委员会，推动铁路领域合作；办好“2025年越中人文交流年”系列活动，夯实民意基础；加强多边协调，妥善管控和解决分歧。

苏林建议双方保持常态化的战略沟通，加强两党以及外交、国防、安全等重点领域合作；推动战略性交通基础设施互联互通，优先提供优惠贷款、技术转让和人才培训，确保老街－河内－海防铁路项目如期推进。苏林建议推动数字化转型和科技合作成为越中关系新亮点，加强关键技术领域合作；促进更加平衡的贸易与更高质量的投资，优先在越实施大型且具有代表性的项目，协助河内及其他大城市解决空气污染问题。

苏林希望双方夯实民意基础，加强对两国人民尤其是青年一代的越中友好传统教育；年内举办两党理论研讨会；加强教育合作，特别是在基础科学和战略性新兴高科技产业领域培养高质量人才，服务于新质生产力发展；鼓励更多游客赴对方国家旅游。

习近平表示，双方应坚持深化战略互信，加强治国理政经验交流，丰富社会主义理论和实践，坚定推进社会主义事业。习近平提议深化“一带一路”倡议与“两廊一圈”对接合作；欢迎更多越南商品进入中国大市场，鼓励更多中国企业赴越投资；加强生产链和供应链合作，拓展5G、人工智能、物联网、芯片、绿色发展等高新技术领域合作，推动科技成果转化为现实生产力；开展丰富多样的人文交流和友好活动，更好讲述越中友好故事。未来三年，中国将邀请越南青年参加“红色之旅”，深入了解两国革命历史。

在多边合作方面，习近平希望两国加强在澜沧－湄公河合作框架下的司法与执法合作。

两国高层领导人一致同意，指导各级、各部门积极寻求有效方式和措施，妥善解决分歧，在遵循国际法的基础上推动越中关系迈向新高度的合作；严格履行东盟－中国关于落实《东海各方行为宣言》 （DOC）的共识，推动达成具有实质性、高效且符合国际法与《联合国海洋法公约（1982年）》的“东海行为准则”（COC）。

会谈结束后，两位总书记共同观看并听取了双方签署的涵盖众多领域的45项合作协议的介绍，展现了此次访问成果的丰富性和全面性。

当晚，苏林总书记与国家主席梁强共同为中共中央总书记、国家主席习近平对越进行国事访问举行盛大欢迎晚宴。（完）