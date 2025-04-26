芹苴永旺购物中心项目获颁投资许可并正式动工

4月26日，花林集团与永旺（越南）有限公司在芹苴市滨水郡龙和坊联合举行芹苴永旺购物中心项目的投资证书颁发暨动工仪式。该项目总投资额达5.4万亿越盾，将成为九龙江三角洲地区最大的购物中心，规模是目前该地区最大商业中心的9倍。



在仪式上，芹苴市人民委员会常务副主席杨晋显表示，项目有望打造成为九龙江三角洲地区大型、现代化的购物、娱乐与服务中心，助力城市面貌焕新，推动地方经济增长，创造更多就业岗位，同时提升芹苴及周边地区居民的生活质量。



芹苴市领导承诺，将按照法律规定，全力支持并为项目创造有利条件，确保项目按期、保质、高效推进。市领导也期待，芹苴永旺购物中心将成为一个广受欢迎的购物休闲新地标，吸引本地居民及国内外游客。



芹苴永旺购物中心项目总建筑面积为195073平方米（不含两层地下室），分两期建设。第一阶段将建设首座购物中心，建筑面积达113921平方米，预计在获批投资后36个月内竣工。第二阶段包括建设第二座购物中心及一座停车楼，建筑面积共计81152平方米。凭借其超大规模，芹苴永旺购物中心有望成为区域现代商贸服务的新标杆。

项目建成后，不仅将成为一座综合性购物中心，还将作为桥梁，助力越南尤其是西部地区特色农产品更好地连接国内外市场。同时，项目将为本地劳动者提供更多就业机会，促进生活质量提升与人力资源发展。



芹苴永旺购物中心是花林集团与永旺（越南）有限公司战略合作的第二个项目，继胡志明市西部现代商业地标——永旺平新购物中心之后。



永旺平新购物中心位于胡志明市高科技医疗区，总投资额达1.2亿美元，占地4.6公顷，总建筑面积11.4万平方米，自2016年7月正式开业以来，年均客流量超过2000万人次，成为胡志明市民购物、娱乐的重要目的地之一。（完）