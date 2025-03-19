芹苴市加强与印度企业的高科技投资与合作

芹苴市人民委员会主席张景宣表示，在越南与印度近53年来良好合作关系的基础上，2023年，芹苴市已与印度总领事馆签署合作协议，旨在加强双方未来在多个领域的合作与友谊，特别是在教育、文化、艺术、信息技术、旅游、贸易和投资促进等领域。



2024年，印度政府向芹苴市提供5万美元的无偿援助，用于实施“农村交通建设”项目。



然而，张景宣指出，上述成果已表明芹苴与印度合作伙伴在贸易投资领域的合作力度仍未能与双方的潜力和需求相匹配。



张景宣希望印度驻胡志明市总领事维普拉·潘迪（Vipra Pandey）协助呼吁印度企业对芹苴市进行投资，特别是在信息技术、高科技农业、加工工业、教育培训等领域。



印度驻胡志明市总领事高度评价越南与印度之间的紧密关系，并强调印度在制造业、服务业、农业、教育、工业园区和信息技术等领域具有丰富经验和投资实力。基于印度的优势和芹苴市的需求，双方在未来需要合作举办更多的展览和贸易博览会，旨在吸引投资者投资于信息技术、高科技农业、加工工业和教育培训等领域的项目。



在访问芹苴市期间，从3月17日至18日，芹苴市友好组织联合会与印度驻胡志明市总领事馆和有关单位联合举行2025年友谊植树节。此外，印度总领事馆还与芹苴大学联合为当地学生和人民举行两场免费的印度电影放映活动。（完）