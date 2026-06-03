芹苴市与日本福冈市合作提升排水能力

双方还讨论了未来扩大经济合作、文化交流以及分享可持续城市基础设施管理经验的计划。



芹苴市人民委员会副主席阮氏玉蝶强调，该市在城市基础设施发展、环境保护和适应气候变化等领域一直得到日本政府、JICA和福冈市的积极支持。福冈市工作代表团于2026年第二次来到芹苴视察，表明了两地之间的关心和长期合作承诺。



在项目实施过程中，芹苴市建议福冈市根据日本经验和当地实际情况，支持研究、建设并试点实施高效排水模式，为今后的评估和推广应用奠定基础。



会议现场。图自越通社

根据计划，该项目从2025年10月实施，并持续到2028年9月。然而，芹苴市希望与日方一道加快进度，以便在实施约一年半后就能取得具体成果。该市也选派干部参加在福冈市的培训项目，希望形成一支核心团队，以高效、可持续地运营和管理废水处理系统。



福山刚对加快项目进度的目标表示赞同，并强调，福冈市将通过双方的紧密配合，努力实现芹苴所期望的目标。



日方代表认为，尽管福冈和芹苴的基础设施和城市环境条件存在许多差异，但共同分享经验和寻找适合的解决方案将给双方带来利益。福冈不会机械套用现有模式，而是会仔细研究芹苴的实际情况，以提出有效的技术和管理方案。此外，提高社区意识也是该项目的重要目标。



此前，2025年10月，芹苴市人民委员会已批准该项目的援助款项。目标是提升排水和废水处理系统的可持续管理能力，包括规划、运营废水处理厂以及宣传提高民众意识等工作。项目总投资额为38.46万美元，由JICA提供无偿援助，并按规定直接管理资金。（完）