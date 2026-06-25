芹苴与印度促进潜在领域合作 共同发展新空间

黎光松指出，近年来，芹苴市与印度合作伙伴之间的合作关系取得了积极进展，但未能将合作潜力充分挖掘出来。印度是越南国际客源市场中增长较快的市场之一，而芹苴市每年接待游客超过700万人次，这是双方深化旅游合作，加强互联互通的良好基础。



此外，在行政区划调整合并后，芹苴市的发展空间进一步拓展，不断巩固其作为九龙江三角洲地区增长极和经济联动重要枢纽的地位。2026年上半年，全市地区生产总值（GRDP）增长约7.4%至7.6%，目前共吸引123个外商直接投资（FDI）项目，投资总额近70亿美元。在此基础上，芹苴市认为，未来吸引包括印度企业在内的国际投资者的前景广阔。

在教育合作和民间交流方面，目前超过500名印度学生正在芹苴市各所高等院校和教育机构学习，为双方扩大学术与科技领域合作夯实重要基础。



双方代表合影。图自越通社

在此基础上，芹苴市建议印度进一步加强企业对接，开展经贸投资促进与合作交流活动，积极宣传推广当地的发展潜力。芹苴市优先在信息技术、数字化转型、高科技农业、加工制造业、可再生能源以及物流等领域上开展务实合作。



与此同时，双方还可拓展教育培训、人工智能、生物技术、医疗与制药以及旅游等领域合作范围。



哲灵·夏尔巴高度评价芹苴市与印度各地方之间的合作潜力，承诺为深化双方经贸、科技、创新和民间交流等领域合作牵线搭桥。



他表示，双方提出的合作方向具有较强的可行性和现实意义。其中，科技与经贸将成为未来推动双方合作提质升级的重点领域。（完）