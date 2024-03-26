芬兰议会议长尤西·哈拉阿霍圆满结束对越南的正式访问

在内排国际机场送行的有越南国会对外委员会副主任黎英俊，芬兰驻越南大使庆城·诺万托（Keijo Norvanto）。



在此期间，越南国会主席王廷惠与芬兰议会议长尤西·哈拉阿霍成功举行了会谈。越南政府总理范明政会见了尤西·哈拉阿霍；越共中央书记处处书记张氏梅与尤西·哈拉阿霍举行了会晤。



这是荷兰议会议长尤西·哈拉阿霍上任以来首次出访欧洲以外的国家，出访期间只访问越南；这是对越南国会主席王廷惠在新冠肺炎疫情形势严峻的2021年访问芬兰的回访。这体现了越南在芬兰外交政策中的特殊地位以及两国立法机构之间的友好关系。此次访问也是庆祝芬兰与越南建交50周年（1973-2023）的高层互访活动。



在芬兰议会议长访越期间，双方领导人高度评价两国各领域合作取得的积极进展；同意继续共同努力，寻找深化双边关系的新方向、新做法、新动力。



两国领导人对两国国会通过领导层代表团互访和国会各机构代表团互访保持良好合作势头表示高兴。在多边合作框架内，两国在各国议会联盟（IPU）、亚欧议会伙伴关系会议（ASEP）等地区和国际议会论坛上保持接触、协调和相互支持。



双方同意继续通过议会外交加强合作；加强议会高层领导代表团和议会专门委员会代表团的互访和交流，加强越南—芬兰议员小组、东盟议员、女议员、年轻议员等议会议员交流；加强在议会组织与议会活动等方面的交流，以继续革新并提高议会及其协调机构的运作效率。



此外，双方还讨论了共同关心的国际和地区局势。越南国会主席王廷惠表示，当前世界形势复杂多变，但和平稳定仍是大势所趋。越南坚定奉行独立、自主、多元化、多边化的外交政策，是和平、合作与发展的可靠、负责任的伙伴。越南愿为亚欧议会伙伴关系——致力于团结、繁荣、改善人民生活的亚欧议会伙伴关系的重要论坛的发展作出贡献。



对于经济合作支柱，虽然双边贸易投资合作有了长足的发展，但仍有待进一步挖掘。两国继续鼓励加强企业和投资者的联系，充分利用《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）带来的利益，特别是在高科技、绿色发展、环境、农业、林业、信息技术等双方有需求和优势的领域。



双方一致认为，应继续密切配合，有效落实两国政府关于芬兰公共投资计划资助项目的框架协议，重点关注提升私营经济部门的竞争力，发展知识经济，应对气候变化带来的挑战，实现九龙江三角洲地区可持续发展。



双方就共同关心的国际和地区问题展开讨论，并重申，两国愿在尊重国际法和《联合国宪章》的基础上，开展双边和多边论坛合作，以促进包括东海地区在内的世界和地区和平、稳定与发展。 （完）