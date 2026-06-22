Báo Ảnh Việt Nam

新闻

节约高效用电 保障国家能源安全

近日，全国电力系统最大负荷已超过58000万兆瓦，部分时段单日电量突破10亿千瓦时。 这是越南工贸部创新、绿色转型与工业促进局副局长邓海勇在6月22日上午由政府电子信息门户网站举办的“用电高峰期节约用电：责任与解决方案”座谈会上所透露的信息。

邓海勇表示，越共中央政治局已提出未来几年实现两位数经济增长的奋斗目标。预计未来能源需求，尤其是电力需求将持续大幅增长。这将带来诸多风险和挑战，其中最大的风险是全球地缘政治局势不稳定，直接影响能源供应链，并对生产经营活动及整体经济运行造成压力。

此外，能源供应保障工作还面临绿色税收、碳减排以及碳边境调节机制（CBAM）、绿色协议（Green Deal）等新要求带来的挑战。主要出口市场要求电力系统的排放系数不断降低。这迫使越南提高可再生能源在电源结构中的比重，但与此同时，由于对天气条件依赖较大，电力系统的预测和运行管理工作也将变得更加复杂。

面对上述挑战，越南政府和工贸部正在同步推进多项解决方案。其中，节约高效利用能源被确定为重要支柱之一。政府总理已颁布第09号指示（09/CT-TTg）和第20号指示（20/CT-TTg），推动屋顶太阳能发展，同时加强提升电力系统运行效率和优化管理的各项措施。包括实施峰谷分时电价在内的一些机制也将在未来陆续推出。

施耐德电气越南和柬埔寨公司总裁邓阮语强调能源稳定的重要性。他认为，稳定的电力系统将增强投资者信心。全球大型投资者在选择数据中心落户地点时，电力供应是三项最重要考量因素之一。国家能源安全是一项竞争优势，也是吸引外国直接投资的重要战略杠杆之一。

未来几年，越南电力需求仍将持续快速增长，而新增电源建设始终需要大量时间和资源投入。在此背景下，继《节约和高效利用能源法》出台后，越共中央政治局第70号决议及近期多项文件均强调，要加强生产、消费和能源使用领域的纪律约束。

邓海勇表示，政府要求所有相关主体，从国家机关到企业，都必须制定节能增效计划，设定相关KPI指标以及生产过程中的能耗定额。同时，还将进一步完善并严格执行各项标准和技术规范，因为这直接关系到生产活动，尤其是出口商品的竞争力。

关于推动技术转移，邓海勇表示，将制定相关支持计划，帮助企业识别能源浪费环节和节能潜力；同时建立“能源管理网络”或“能源咨询网络”。该网络将汇聚相关解决方案提供方，帮助有节能需求的企业对接技术解决方案和支持工具。

工贸部目前还正在提交关于设立节约高效利用能源基金的方案。该基金除提供技术支持外，还将为希望进行技术改造和升级、提高节能水平的企业提供金融支持。

越南电力集团（EVN）副总经理吴山海强调，节约用电不仅是为了降低电费成本，更有助于保障国家能源安全和实现可持续发展。按照当前电力需求增长速度，全国电力系统每年需新增约4000至5000兆瓦装机容量。在此背景下，节约用电对于减轻电力行业投资压力具有特别重要的意义。

吴山海举例说：“要通过海上风电或液化天然气（LNG）发电项目新增1000兆瓦装机容量，即便完成所有手续后，也需要3至4年才能投入运营。而如果能够节约约2%的用电负荷，就相当于减少约1000兆瓦的新增投资需求。”这充分表明，节约用电是一项见效快、效率高且成本低得多的解决方案。

他表示，目前电力系统调度机构按照从低成本到高成本的顺序调用各类电源，以满足负荷需求。当用电需求增加时，系统不得不启用成本更高的电源。因此，节约用电有助于减少高成本电源的调用，从而降低整个电力系统的总体运行成本。

他建议，居民应将空调温度设定在26摄氏度左右；使用空调时关闭门窗，避免冷气流失；定期检查、清洁和维护设备。对于未安装空调的场所，可优先采用自然通风方式或使用隔热降温设备，以提高降温效果。

夏季用电高峰时段通常为18时至23时。居民可考虑将部分非必要电器的使用时间调整至其他时段，以减轻电网负荷压力。在选购电器设备时，居民和企业应优先选择高能效产品。目前，越南电力集团已推出多种在线工具，可帮助用户测算用电量、评估能源利用效率并开展能源审计。

能源与绿色增长研究中心主任何登山表示，尽管越南电力集团已经开发出帮助用户查询每日用电量的工具，但真正持续关注这些数据的人并不多。他强调：“必须进行测量、评估并持续跟踪相关数据，才能真正了解自身的用电和节电情况是否合理。”（完）

更多>>

越南驻南苏丹野战医院开展儿童健康保护行动

越南驻南苏丹野战医院开展儿童健康保护行动

为响应联合国驻南苏丹特派团的号召以及分区司令部关于支持社区防控霍乱和埃博拉疫情的指示，越南7号二级野战医院向阳光（Sunshine）小学捐赠了医疗物资，并进行了防疫实操指导。
更多

Top