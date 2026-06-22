节约高效用电 保障国家能源安全

这是越南工贸部创新、绿色转型与工业促进局副局长邓海勇在6月22日上午由政府电子信息门户网站举办的“用电高峰期节约用电：责任与解决方案”座谈会上所透露的信息。

邓海勇表示，越共中央政治局已提出未来几年实现两位数经济增长的奋斗目标。预计未来能源需求，尤其是电力需求将持续大幅增长。这将带来诸多风险和挑战，其中最大的风险是全球地缘政治局势不稳定，直接影响能源供应链，并对生产经营活动及整体经济运行造成压力。

此外，能源供应保障工作还面临绿色税收、碳减排以及碳边境调节机制（CBAM）、绿色协议（Green Deal）等新要求带来的挑战。主要出口市场要求电力系统的排放系数不断降低。这迫使越南提高可再生能源在电源结构中的比重，但与此同时，由于对天气条件依赖较大，电力系统的预测和运行管理工作也将变得更加复杂。

面对上述挑战，越南政府和工贸部正在同步推进多项解决方案。其中，节约高效利用能源被确定为重要支柱之一。政府总理已颁布第09号指示（09/CT-TTg）和第20号指示（20/CT-TTg），推动屋顶太阳能发展，同时加强提升电力系统运行效率和优化管理的各项措施。包括实施峰谷分时电价在内的一些机制也将在未来陆续推出。

施耐德电气越南和柬埔寨公司总裁邓阮语强调能源稳定的重要性。他认为，稳定的电力系统将增强投资者信心。全球大型投资者在选择数据中心落户地点时，电力供应是三项最重要考量因素之一。国家能源安全是一项竞争优势，也是吸引外国直接投资的重要战略杠杆之一。

未来几年，越南电力需求仍将持续快速增长，而新增电源建设始终需要大量时间和资源投入。在此背景下，继《节约和高效利用能源法》出台后，越共中央政治局第70号决议及近期多项文件均强调，要加强生产、消费和能源使用领域的纪律约束。

邓海勇表示，政府要求所有相关主体，从国家机关到企业，都必须制定节能增效计划，设定相关KPI指标以及生产过程中的能耗定额。同时，还将进一步完善并严格执行各项标准和技术规范，因为这直接关系到生产活动，尤其是出口商品的竞争力。

关于推动技术转移，邓海勇表示，将制定相关支持计划，帮助企业识别能源浪费环节和节能潜力；同时建立“能源管理网络”或“能源咨询网络”。该网络将汇聚相关解决方案提供方，帮助有节能需求的企业对接技术解决方案和支持工具。

工贸部目前还正在提交关于设立节约高效利用能源基金的方案。该基金除提供技术支持外，还将为希望进行技术改造和升级、提高节能水平的企业提供金融支持。

越南电力集团（EVN）副总经理吴山海强调，节约用电不仅是为了降低电费成本，更有助于保障国家能源安全和实现可持续发展。按照当前电力需求增长速度，全国电力系统每年需新增约4000至5000兆瓦装机容量。在此背景下，节约用电对于减轻电力行业投资压力具有特别重要的意义。

吴山海举例说：“要通过海上风电或液化天然气（LNG）发电项目新增1000兆瓦装机容量，即便完成所有手续后，也需要3至4年才能投入运营。而如果能够节约约2%的用电负荷，就相当于减少约1000兆瓦的新增投资需求。”这充分表明，节约用电是一项见效快、效率高且成本低得多的解决方案。

他表示，目前电力系统调度机构按照从低成本到高成本的顺序调用各类电源，以满足负荷需求。当用电需求增加时，系统不得不启用成本更高的电源。因此，节约用电有助于减少高成本电源的调用，从而降低整个电力系统的总体运行成本。

他建议，居民应将空调温度设定在26摄氏度左右；使用空调时关闭门窗，避免冷气流失；定期检查、清洁和维护设备。对于未安装空调的场所，可优先采用自然通风方式或使用隔热降温设备，以提高降温效果。

夏季用电高峰时段通常为18时至23时。居民可考虑将部分非必要电器的使用时间调整至其他时段，以减轻电网负荷压力。在选购电器设备时，居民和企业应优先选择高能效产品。目前，越南电力集团已推出多种在线工具，可帮助用户测算用电量、评估能源利用效率并开展能源审计。

能源与绿色增长研究中心主任何登山表示，尽管越南电力集团已经开发出帮助用户查询每日用电量的工具，但真正持续关注这些数据的人并不多。他强调：“必须进行测量、评估并持续跟踪相关数据，才能真正了解自身的用电和节电情况是否合理。”（完）