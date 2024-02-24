节庆成为提高文化旅游发展水平和竞争力的重要资源

越南拥有数以千计的节日，这成为开发独具特色、别具一格的节事旅游产品的巨大资源。各种传统节日和新节日备受国内外游客追捧，为越南与东盟合作推动节事旅游可持续发展注入动力。

提及助力打造旅游目的地品牌的节日不得不提到宣城文化节——宣光省每逢中秋节举行的特色文化活动。该节日以“超大”的灯笼和走马灯的独特性而闻名全国。越南吉尼斯纪录组织已颁发 “宣城文化节拥有越南最多、最独特且最大灯笼模式”认证。

越南著名旅游景点——会安市于2023年9月已获得中秋节信仰、社会习惯、传统节日国家级非物质文化遗产证书。会安市文化遗产保护管理中心指出，这是与信仰、传统节日息息相关，具有强大而持久的生命力的传统习俗。

岘港市自2008年至今不断推进国际烟花节品牌建设。2023年，岘港市国际烟花节不仅迎来了客流高峰，也清晰地刻画出达到区域规模的“烟花之城”形象。岘港市国际烟花节总决赛当晚吸引游客量超6.3万人次，其中国际游客达1.9万人次。

承天顺化省旅游厅厅长阮文福透露，顺化已被誉为节日之城。该市拥有500多个与宫廷、民间、传统和宗教有关的节日。顺化的突出亮点是于2000年首次承办顺化节，其后定期于偶数年举办；2005年首次承办顺化传统工艺节，其后定期于奇数年举办。这些节日框架内的活动已大力弘扬了当地遗产、文化和传统价值的优势，从而提高其形象的世界知名度。

东盟秘书处的数据显示，2019年（新冠肺炎疫情爆发之前），东盟吸引国际游客量达近1.44亿人次（占全球国际游客总量的9.6%），增长率达6.1%，高于全球平均增长水平（4%）。

东盟疫后旅游复苏计划报告中明确了5个关键解决方案，其中包括开发旅游产品，满足旅游新发展趋势，提高旅游竞争力。推动区域内各国之间节事旅游业发展继续为越南乃至东盟提高旅游竞争力，实现可持续发展敞开机会大门。

越南文化体育与旅游部国家旅游局副局长何文超指出，越南明确文化旅游为13个文化产业之一，节日是颇具吸引力的辅助产品，有助于增强国际游客的体验感，为推动东盟游客量增长做出贡献等。

东盟各国正在积极配合推动节事旅游发展，其中包括通过数字技术大力推广节事旅游产品。根据2023年东盟可持续旅游行动计划，东盟将开发各种数字平台，力争一年内用户数量达到50万人。同时开发各种数字工具，力争将使用这些工具的企业数量增加30%等。（完）