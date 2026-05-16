“致力于越南儿童安全”运动正式启动

5月15日，越南电视台南部电视中心举行“致力于越南儿童安全”运动启动仪式暨座谈会。这是一项社区宣传运动的开端，旨在提高公众意识、促进行动，保护儿童免受生活环境和网络空间中的暴力、虐待及伤害风险。

越南电视台南部电视中心经理徐良表示，“致力于越南儿童安全”运动的目标是推动社会行为转变，鼓励社区及早识别儿童受伤害的迹象，掌握正确的报案与干预方式，为儿童营造从家庭、学校、居民区到网络空间的安全环境。该运动将在全国范围内的电视、社交网络、学校、医院、居民区及公共场所等多平台同步展开。

据统计，仅2026年前不到5个月，全国媒体已报道至少30起涉及儿童的暴力事件，其中包括12起家庭暴力、18起校园暴力和网络暴力事件。

联合国儿童基金会的研究表明，越南1至14岁儿童中，高达72.4%曾遭受亲属的身体或精神暴力，或经历过某种形式的“暴力惩戒”。

“致力于越南儿童安全”座谈会。图自越通社

在研讨会上，专家、医疗行业代表、律师和心理学家共同探讨了家庭暴力、校园霸凌、网络侵害等儿童面临的各类风险，并就及早发现、及时支持及完善基层儿童保护体系等解决方案深入交流。

胡志明市卫生局副局长阮增明认为，当前的儿童保护工作需要建立一个多层级、跨部门的支持体系。其中，及早发现、心理支持、医疗、教育及各职能部门的协同配合，在防止不幸事件发生方面发挥着至关重要的作用。

“致力于越南儿童安全”运动秉持负责任的传播理念，尊重隐私并保护儿童身份。今后，该运动将开展一系列宣传与社区活动，包括专题脱口秀、社会报道、网络环境儿童保护技能培训、111热线支持，以及连接专家、学校、家庭和社区的多项活动，以可持续、切实的方式传播儿童保护文化。（完）