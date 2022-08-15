致力于拓宽越南各地农产品销售渠道

水果、药疗、调味料以及全国各地特产等都在农产品集市活动展位上展示的。该活动从8月10日至16日在河内举行，以协助各地扩大农产品销售市场的规模。



北𣴓省纳里县合作社在农产品集市上推介了许多“一乡一品” 四五星级产品，目的在于向全国各地，尤其是河内市消费者推介该省各种特产。



北𣴓省纳里县合作社成员荷文兼说：“我们在集市上推介北𣴓省“一乡一品”五星级产品。通过该集市我们希望向全国各地推介北𣴓省产品”。



如果北𣴓、河江两省在展位上展示了许多干制食品，那么谅山省就大力推介满足出口标准的枝陵县番荔枝。



谅山省人民委员会副主席梁仲琼说：“枝陵县番荔枝正进入收获季节，因此我们想向众多消费者介绍这一高品质番荔枝。目前，谅山省正申请种植区号，以保证商品可追溯性，其中黑色果冻、枝陵县番荔枝已按照越南优良农业规范标准和全球良好农业规范等标准种植和生产的”。



经过两年遭受新冠肺炎疫情的影响之后，此次集市活动有助于各合作社、地方生产基地加强合作，逐渐恢复销售市场链接以及大力吸引对各地方潜力产品的投资。



越南农业与农村发展部农业贸易促进中心副主任阮氏燕：“我们希望协助农民扩大销售市场，尤其是国内市场，以及协助他们实现从农业生产思维转到农业经济思维的主张，特别是引导农民发展有机生产或者农业循环模式”。

组委会透露，举办该活动的目的在于帮助企业、农户扩大销售市场，让生产有保障，农民更安心。（完）