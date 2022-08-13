新闻
至2030年财政部数字化转型计划正式颁布
越南财政部部长胡德福刚签发关于颁布《到2025年和远期展望至2030年财政部数字化转型计划》的第 1484号决定。
该计划的目标在于到2025年基于大数据和开放金融数据基本设立现代、公开和透明的数字金融平台；到2030年形成丰富现代和涵盖各领域的数字金融生态系统，确保信息效果性和安全性。
财政部《数字化转型计划》的总体目标是将数字化转型与建设可持续、现代和一体化的国家金融体系相结合，为促进增长，增强经济韧性，确保宏观经济稳定和国家金融安全做出贡献。
此外，财政部主动应用第四次工业革命技术成果，传承电子政务实施成果，逐步实施金融业数字化转型，提供数字金融服务，积极参与数字政府、数字经济和数字社会建设。
财政部《数字化转型计划》到2025年具体目标为减少、重组、简化、标准化和统一行政手续；在确保服务质量、减少成本、提高生产率等原则基础上提供新服务，满足社会的需求。
个人和企业可以根据个人需求使用数字服务，在四级在线公共服务系统上提供100%符合法律规定的行政手续；100% 在线公共服务得到重新设计，以优化用户体验等。
财政部将按政府和国家东盟一站式服务机制和国家一门式机制和贸易便利化指导委员会的指示大力推进“国家一门式”机制和“东盟一站式”机制。
值得一提的是第1484号决定还设定形成越南证券监督系统的目标，旨在收集与管理有关由国家证券委员会管理上市公司、证券公司和证券投资基金管理公司等信息。（完）