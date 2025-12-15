至2030年和展望至2045年国家知识分子队伍发展战略获批

越南政府副总理阮志勇刚签发第2711/QĐ-TTg号决定，批准至2030年，展望至2045年国家知识分子队伍发展战略，旨在推动国家工业化、现代化进程。

该战略的目标是发展质量高、结构合理的越南知识分子队伍，使其成为推动现代生产力快速发展、引领数字化转型、创新与国际融入进程的主要动力，并成为关键驱动力，助力越南在2030年成为工业现代化、平均收入高的发展中国家；到2045年成为高收入发达国家，同时为应对全球和区域性挑战作出贡献。

到2030年，在数量和质量上发展知识分子队伍，重点培养关键、核心领域的高水平智力人才，确保各行业和领域均衡发展，关注偏远及特困地区，同时紧密结合2021—2030年十年经济社会发展战略及各行业、领域和地方的发展战略的目标、任务和措施。

关于知识分子队伍的发展指标，到2030年，全职科研、技术开发与创新人才达到每万人12人，成为特别重要的生产力；吸引1000名在海外的优秀越南知识分子参与国内学者交流、科研合作、培训及技术转让，采用灵活工作方式；同时建设按重点领域组建的海外越南专家、知识分子网络。

力争到2045年，越南知识分子队伍规模壮大、高质量、结构合理，跻身区域领先行列并接近发达国家水平；在数字化转型、创新和国际融入进程中发挥引领作用，成为推动越南在2045年成为高收入发达国家的关键动力，同时为人类进步与文明作出贡献。构建国家知识分子生态系统，实现国企与非国企部门、国内与海外知识分子群体的紧密对接。

为实现上述目标，该战略提出五大主要解决方案，包括制度与治理；人才培养及知识分子生态系统建设；推动知识分子队伍终身学习文化；建设研究和工作环境以发展知识分子队伍；促进企业与科研机构、高校的合作；重用并给予知识分子合理待遇和表扬；推进知识分子全球化，推动越南知识分子走向世界，同时吸引国际知识分子入驻越南；对知识分子队伍发展效果进行测量与评估。

此外，该决定还明确了各部委、地方及相关机构在实施战略中的具体任务。（完）