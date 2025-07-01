自7月1日起越南正式淘汰磁条卡 企业用户须进行生物识别认证

根据越南国家银行颁布的第17/2024/TT-NHNN号通知，自7月1日起，各组织、企业必须为其法定代表人完成生物识别认证，否则将无法继续使用包括转账、取款在内的电子银行服务。



生物识别认证可通过柜台或银行应用程序完成（适用于越南公民），认证材料包括附有芯片的身份证或对外国人而言是有效期内的护照。



值得注意的是，银行将不会主动发送任何链接，要求客户提供登录信息、一次性密码（OTP）或其他个人数据。客户应提高警惕，防范诈骗风险。自7月1日之后，如未完成生物识别信息比对，企业客户将无法继续通过电子渠道使用支付和取款等银行服务。



国家银行支付司司长范英俊表示，目前越南已有超过2亿个银行账户，但只有约1.135亿个账户完成生物识别认证。未认证的账户被视为“休眠账户”，存在被欺诈、滥用的高风险。



截至2025年5月，全行业已完成超1.305亿份个人资料和71.13万个组织资料的生物认证。然而，范英俊强调，“生物识别认证并非万能锁，部分不法分子甚至以‘出租人脸’方式绕过监管。”



值得注意的是，银行不会主动发送链接要求用户输入账户信息、OTP码等敏感数据。企业客户应警惕诈骗风险。



为了提高保密安全程度，从7月1日起，所有磁条卡交易被全面停止，包括本地磁条卡和带有磁条功能的芯片卡或非接触式卡。



磁条卡信息容易被复制和伪造，存在严重的安全隐患。而芯片卡（EMV）则具备动态加密功能，每次交易生成唯一编码，有效防止数据被盗。



同日，越南政府颁布的第94/2025/NĐ-CP号议定正式生效，首次建立了银行业“监管沙箱”机制（sandbox），允许金融科技创新解决方案在受控环境中试验运行。（完）

越通社