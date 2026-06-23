自7月1日起正式启用农林水产品溯源系统

6月22日，农业与环境部副部长黄忠在河内主持会议，听取系统运行准备情况汇报。这是系统正式投运前的关键步骤，旨在提高生产管理透明度，满足数字化转型和市场融合发展的需求。



系统基础设施建设基本完成



农业与环境部科技司司长阮文龙在会上表示，系统准备工作正从制度建设、技术基础设施建设及数据对接与试运行三个方面同步推进。在制度建设方面，农业与环境部已梳理现行法律法规，起草产品溯源管理通告，为溯源工作建立统一法律框架，同时配合有关部门制定和审议产品溯源法令草案，确保管理和实施协调统一。在技术基础设施方面，由Netacom公司建设的溯源系统已于2025年底投入运行，并持续完善相关功能。数字化转型局已配备运行所需的信息技术基础设施，同时开展网络安全检查与漏洞修复，确保系统稳定运行。



阮文龙表示，数据连接与整合是重点内容之一。农业与环境部已要求各专业管理机构、地方政府及企业共享种植区编码、包装厂信息和检测数据等基础数据。截至目前，大部分解决方案提供商已完成测试环境下的数据对接工作，预计将在6月30日前全部完成。系统现已录入超过1.8万个产品信息，149家企业参与，覆盖全国26个省市，显示出系统已具备较高运行准备度。



与此同时，农业与环境部还在重点产业开展试点运行，其中榴莲出口产业表现突出。初步结果显示，系统能够有效实现出口批次产品溯源，提高供应链透明度，并满足国际市场要求。



企业需逐步掌握溯源技术



Netacom公司代表表示，榴莲产业溯源系统已覆盖整个生产链条，参与单位已基本掌握相关技术，能够自主使用系统，不再高度依赖技术支持。部分企业已实现完全自主运行，相关人员熟练掌握系统各项功能，运行流程趋于稳定，Netacom目前主要承担远程监测工作。



对于整个系统而言，关键功能模块已基本完成建设。目前共有8家单位接入系统，其中大部分已达到17项数据连接标准中的14至15项，预计很快将满足全部技术要求。据Netacom介绍，系统已完成约90%的农业与环境部平台整合工作，剩余工作主要是测试和优化，以确保系统正式启用后稳定运行。下一阶段，Netacom将继续与专业机构合作，完善业务流程、升级系统功能，并建议尽快建立官方服务热线和系统邮箱，为企业及相关用户提供支持服务。



农业与环境部副部长黄忠主持会议



黄忠在总结发言中要求各单位抓紧完成准备工作，确保下个月初顺利举行系统发布及启动仪式。在技术方面，他责成数字化转型局负责完善基础设施、权限管理、运行流程和系统功能，保障信息安全，确保系统于7月1日正式投入使用。各专业管理机构需加快标准化、更新和同步数据，重点完善种植区编码、包装厂、种植和养殖等基础数据库，并进一步完善重点产品业务流程。



黄忠强调：“数据连接和共享必须遵循‘一次申报、多次使用’原则，避免重复投资，提高数据开发利用效率。”对于系统发布仪式，他要求遴选实施成效突出的企业和地方代表进行现场展示，增强系统的实践性和示范效应。各单位应切实提高责任意识，加强协同配合，确保发布仪式专业、高效举办，形成广泛社会影响，彰显国家溯源系统建设的重要进展。



此外，数据连接与传输标准已正式发布，为不同系统间实现互联互通奠定基础。对于CheckVN等其他平台，农业与环境部要求其尽快完成信息安全条件建设后再正式投入运行。科技司司长阮文龙表示，相关标准的出台将为各类平台间的数据共享和互联互通提供有力支撑。（完）