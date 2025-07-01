自7月1日起为在越居住外国人签发二级电子身份认证

为持有越南临时居留卡或永久居留证的外国人签发二级电子身份认证



据越南公安部出入境管理局表示，签发电子身份账户将有助于外国人更方便地办理各项在线行政手续，减少时间、纸质文件和面对面接触，同时确保信息真实性，并保障其在越南生活和工作过程中的合法权益。



此外，二级电子身份账户还能便利外国人在越南使用多种数字服务，例如：在银行交易中进行信息认证、房屋租赁登记、使用公共服务、在VNeID应用程序上储存电子居留证及其他合法证件等。



对管理机构而言，为每位外国人建立统一且贯通的“数字档案”有助于提升在身份核查、信息认证、居留管理、预防和处理违法行为等方面的工作效率。这项政策不仅满足管理工作的需要，更重要的是为在越南的外国人提供便捷、安全、友好的行政服务体验。



签发电子身份账户将有助于外国人更方便地办理各项在线行政手续。图自越通社



为在越南居住的外国人签发电子身份账户的工作由公安部出入境管理局与社会治安行政管理警察局主导实施。用于开设账户的数据包括个人基本信息、护照号码或其他具有国际旅行效力的证件、永久居留证或临时居留证、头像照片以及生物识别信息。



为外国人签发电子身份认证开展为期50个昼夜的集中专项行动



据出入境管理局副局长阮伯俊大校表示，为了顺利开展各项工作，并为在越南生活、工作、学习的外国人办理手续提供便利，出入境管理局已在2025年7月前进行试点实施。目前，已接收了333份申请档案，为在越南居住的外国人办理二级电子身份认证系统运行顺畅。



阮伯俊大校指出，公安部已启动为期50个昼夜的集中专项行动，为外国人签发电子身份认证。该行动从2025年7月1日至8月19日展开。



韩国公民Park HyungChe高兴地说，手续办理得非常便捷、迅速。他已获得了公安干部热情、细致的指导。



中国台湾公民Chen Hsiao Wu表示，在获得二级电子身份认证后，有一种“感觉自己快要成为越南人了”的亲切感。未来在办理各类公共手续、居留事务以及银行、租房等民事交易方面将会非常便利，从而为在越南的外国人带来便捷、安全、友好的行政服务体验。



为外国人提供电子身份认证是推进行政手续改革和数字化转型的重要一步，有助于为外国人在越南的生活、工作和旅游创造便利条件，符合政府和公安部加快推进数字化转型的目标。（完）