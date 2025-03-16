自5月8日起，越航恢复运营河内至莫斯科直达航线

在初期阶段，越航每周二和周四执行两趟航班，并使用波音787宽体客机执飞。自2026年7月起，该航线将增至每周三班，以满足旅客的出行需求。 值此之际，越航推出多项优惠活动，包括河内至莫斯科往返票价优惠价格最低仅为16.419万越盾（含税费，折合人民币4691元）。此外，乘客购买首件行李时可享受50%折扣，提前选座可享受30%折扣。



此外， 金莲花会员在2025年5月8日至2025年6月30日期间购票并出行时可享受额外里程奖励。经济舱乘客每航段可获1000奖励里程及1000合格里程，商务舱乘客每航段可获2000奖励里程及2000合格里程。



上述计划适用于 2025 年 3 月 15 日至 2025 年 5 月 31 日期间签发的机票，且航班飞行时间为 2025 年 5 月 8 日至 2025 年 5 月 31 日。乘客可以通过越航的网站、移动应用程序、售票处和官方代理商预订机票。



越航代表表示，俄罗斯一直是越南旅游和贸易的重要市场之一。 2024年，两国间旅客运输总量达22万余人次，是2023年的2.3倍，但与2019年相比仍仅增长26%。恢复此航线不仅巩固越航在国际航线上的地位，而且将实现扩大航线网络、提高越航运营效率的战略。



河内至莫斯科直达航线不仅以优质的服务为旅客提供了更加便捷、安全的出行选择，而有利于促进两国在贸易、投资、文化交流等多个领域的合作。



此次活动也标志着越航国际航线网络发展战略的重要里程碑。预计，2025年，越航将开通并恢复15条新国际航线，飞往意大利、俄罗斯、丹麦、中国、印度、日本、韩国和阿联酋等重要目的地。（完）

越通社