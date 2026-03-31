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自4月1日起，银行账户名称须与身份证件信息保持一致
根据越南国家银行发布的第30/2025/TT-NHNN号通知（对第15/2024/TT-NHNN号通知部分条款进行修订补充，规范非现金支付服务），自4月1日起，所有支付账户名称须统一与公民身份证或身份证件信息保持一致，旨在进一步提高交易的安全性和可靠性。
据此，支付服务提供机构有责任对支付指令进行审核，确保其合法有效，包括在客户开立及使用支付账户的协议中，确保账户号码、账户名称等信息准确无误，并在交易及支付凭证上完整呈现。
这一规定意味着，各银行将停止允许客户为账户设置昵称（即iNick）的服务。
昵称或iNick是客户在银行提供的正式账户号码（原始账户）之外自行设定的账户名称。该功能有助于实现账户个性化，使账户名称更易记、更简洁。但与此同时，这项服务也带来诸如转账错误等不必要的问题。
各银行表示，停止账户昵称服务不会影响客户的账户余额及其使用权。账户内资金仍将得到保障，原始账户号码及相关功能也不会发生变化。
今后，客户在转账和收款时将使用原始账户号码（即在银行登记的账户号码），但需在相关平台更新收款信息，以避免交易中断。
统一账户名称与身份证件信息的要求，有望有效减少上述错误，同时提升支付体系的透明度。
在非现金支付日益普及的背景下，收紧账户名称管理规定被视为一项必要举措，有助于进一步提高银行服务的安全性与可信度。（完）