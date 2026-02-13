自2026年3月4日起暂时关闭莲姜机场进行维修

越南建设部决定自2026年3月4日至8月25日暂时关闭莲姜国际机场，以维修跑道，确保运营安全、可持续和高效运行。



2月12日，建设部发布决定，暂时关闭位于林同省的莲姜国际机场，以便实施跑道及滑行道维修项目相关工程。



根据决定，位于林同省德重县的莲姜国际机场将于2026年3月4日0时起至2026年8月25日23时59分止暂时关闭。



此次临时关闭旨在实施“莲姜国际机场跑道及滑行道维修项目”，以保障飞行运行安全，并提升机场未来的服务能力。



该维修项目已由越南机场总公司（ACV）批准投资主张及基础设计后的施工设计方案，同时经越南航空局审定，并按民用航空法律及交通基础设施管理相关规定报建设部审议决定。



建设部责成越南民航局按照规定，在航空情报系统上发布机场临时关闭通知，同时通报地方政府及相关机关、单位，并组织落实各项措施，确保施工期间航空活动安全、连续进行。



此外，建设基础设施局、南部航空港务局、越南机场总公司、莲姜国际机场以及越南空中交通管理总公司等相关单位负责协调组织实施，确保项目进度和各项安全条件符合规定。



莲姜国际机场跑道和滑行道的维修工程预计将提升机场运行能力，保障飞行安全，满足区域日益增长的航空运输需求，促进经济社会发展和旅游业增长，并吸引林同省及周边地区投资。

展望至2050年，航空港年旅客吞吐量预计提升至700万人次，年货邮吞吐量提升至3万吨。2021-2030年阶段，现有T1航站楼将保留，年旅客吞吐能力为200万人次；同时规划新建T2航站楼，年旅客吞吐能力约为300万人次。

到2050年，将扩建T2航站楼，使全港年旅客吞吐总量达到约700万人次，并为未来发展预留土地储备。

2024年6月23日，交通运输部与林同省人民委员会联合公布决定，将莲姜航空港升级为莲姜国际航空港。这是西原地区首个国际机场。（完）