自2026年起越南老年人每年至少可免费体检一次

越南政府副总理范氏清查刚签署了2026年6月22日第1116/QĐ-TTg号决定，对《到2030年老年人保健计划》的若干内容进行修改补充。

根据新决定，从2026年起，越南老年人每年至少享受一次免费定期健康检查或筛查，并建立健康档案进行跟踪管理。目标是到2030年，至少90%的老年人得到癌症、心血管、高血压、糖尿病、慢性阻塞性肺病和痴呆等非传染性疾病的发现、治疗和管理。

该决定同时扩大了老年人照护范围。到2030年，90%的乡、坊、特区至少有一个老年人照护俱乐部和一支参与老年人照护的志愿者队伍；至少20%的乡、坊、特区试点或发展日间老年人照护机构模式；100%的省市拥有社会化形式的老年人照护机构，并设有老年医院或设有老年专科的综合医院。

第1116/QĐ-TTg号决定同时补充了各项措施，以巩固和发展基层照护服务提供系统、非传染性疾病预防、老年人诊疗，并逐步构建长期照护模式。

与此同时，建设和推广日间老年人照护机构，对老年人友好的乡、坊、特区以适当形式的老年人照护机构等模式，逐步实现老年人照护任务的社会化；将信息技术（社交媒体、互联网等）应用于老年人照护服务。

对老年医院、设有老年专科的综合医院、区域医疗机构、乡级卫生院、健康照护机构的老年人照护工作人员以及基层人口干部和志愿者的专业培训工作将继续加强。

此外，卫生部负责在全国范围内牵头实施该计划；研究、建设和运营日间老年人照护机构；组织开展结合定期健康检查和老年人常见疾病筛查服务的宣传活动。

越南老年人协会将与卫生部及各相关部委配合制定计划、监督计划的实施。

各省市人民委员会负责制定符合地方条件的老年人照护计划，安排资源并有效组织实施计划目标。（完）