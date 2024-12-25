12月25日，越南卫生部法制司在河内举行研讨会，介绍第十五届国会第八次会议质询会有关电子烟和加热烟草制品的决议落实计划。其中指出，自2025年起越南将禁止电子烟和加热烟草制品。

法制司副司长丁氏秋水表示，2024年11月30日，越南国会发布了第173/2024/QH15号决议，其中指出，国会一致同意自2025年起禁止生产、经营、进口、储藏、运输和使用电子烟、加热烟草制品及各类对人体健康造成危害的成瘾性气体和物质，以保障公众健康和社会治安秩序”。

按照政府的计划草案，卫生部将制定一项法令，修改补充2020年发布的第117号法令，其中增加了储藏和使用电子烟、加热烟草制品及对身体有害的成瘾性气体和物质的行为，增加了对此类行为的处罚权限。同时加强有关电子烟和加热烟草制品的宣传教育，制定更加严格的制裁措施，切实提高公众对电子烟和加热烟草制品的危害的认识。

世界卫生组织驻越南代表阮俊林表示，越南需要关注切断电子烟、加热烟草制品的供应源，严厉打击走私、非法经营、广告行为，加强口岸和零售点的监督管理，加大处罚力度。同时开展强有力的宣传教育措施，检查评估规定落实情况等。（完）