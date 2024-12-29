自2025年起胡志明市各条新开通的公交路线全部使电动汽车

自2025年起，胡志明市各条新的公交路线全部使电动汽车。 从2030年起，全部公交车全换纯电或绿色能源。

这是胡志明市人民委员会所递交关于制定颁布规定实施市内公交车辆更换为绿色环保的新能源纯电动车辆路线图的决议的呈文。

该呈文由胡志明市交通运输局负责起草并将提请在即将举行的市人民议会会议审议。

据该呈文，对于后补贴的公交线路，如采用 CNG(压缩天然气)、柴油燃料的公交车，将继续运营到所签订的合同到期。合同到期后，转换过程将按照以下步骤进行：

使用超15年的CNG公交车和柴油公交车将投资购买电动公交车、绿色能源公交车来替换。

使用不到15年的公交车将继续参加公共客运，但必须确保使用时间不超过15年。

柴油公交车将继续提供客运服务至2029年，但必须确保使用年限不超过15年。具体的路线如下：

2025年：32条柴油公交车路线（572辆公交车，其中148辆使用年限在10至15年之间）将继续运营至2026年底。从2027年起改为电动公交车。

2026年：15条柴油公交车路线（310辆公交车，其中41辆使用年限在10至15年之间）将继续运营至2027年底，2028年期改为电动公交车。

2029年：19条公交车路线（268辆公交车）合同到期于2028年底，将在2029年改为电动公交车。

2030年：17条公交车路线（138辆公交车）合同到期于2029年底，将在2030年改为电动公交车。

对于非补贴公交车线路（包括市内及省际线路）：全部公交车将被电动公交车替换。

从2025年起，新开通的公交车线路全部使用电动公交车。

到2030年起，全部公交车为电动公交车和绿色能源公交车。在实施转换过程中，公共运输单位将鼓励提前实施转换。 此外，呈文还建议了投资电动车充电站和CNG加气站的路线图。

2025-2030年阶段，胡志明市将在由国家管理的车站和停车场投资建设25个电动车充电站、269个充电桩，满足车辆转换需求。在2025-2026年，胡志明市在嘉四岔路口车站、第八郡和新东部车站建设3个CNG加气站。

胡志明市还将为实施转换工作的单位和企业提供贷款利率支持。

根据胡志明市人民委员会，将在2025年1月召开的市议会会议将对公交车转换路线图和各支持政提案进行审议。

据胡志明市人民委员会表示， 德国国际合作机构(GIZ)和世行的2019年报告显示，交通运输领域目前占越南温室气体排放总量的约18%。在胡志明市，交通运输造成的空气污染问题日益严重，预计每年造成经济损失高达108-132亿美元。 如果没有转换为电动公交车的路线图，交通污染问题将变得更加严重，严重影响市民的健康，并对胡志明市的经济造成损害。（完）