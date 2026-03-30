能源安全：榕橘炼油厂一季度超负荷运行

去年，越南从欧洲进口超过5.65万吨禽肉，进口量在东南亚地区排名第二，仅次于菲律宾。

欧盟委员会（EC）的数据显示，2025年越南从欧盟进口的禽肉（包括鸡、鸭、鹅等）超过5.65万吨，位居东南亚第二，仅次于菲律宾（逾6.8万吨）。值得注意的是，仅在今年首月，越南对欧盟此类产品的消费量就已跃升至地区首位，进口量超过5300吨。

“越南是欧洲禽肉行业在亚洲地区的重点市场之一”。欧洲禽肉行业代表达里乌什·戈什琴斯基（Dariusz Goszczyński）近日在胡志明市举行的“欧洲禽肉——从农场到餐桌”系列推广活动中如是强调。

在欧洲各供应商中，波兰对越出口量占据绝对优势，去年出口量超过37300吨；紧随其后的是法国（4900吨）、匈牙利（4680吨）、意大利（2750吨）及荷兰（2170吨）。

从欧洲进口到越南的禽肉量在2021-2022年受新冠疫情影响曾一度下滑，年均进口量约为3万吨。然而，自2023年起，进口量已增长近一倍。

波兰投资贸易局（PAIH）驻越南办事处主任皮奥特·哈拉西莫维奇（Piotr Harasimowicz）对此评价道：“消费量的增长反映了旺盛的市场需求，越南消费者因欧洲产品遵循严苛的生产标准而对其的信任度日益提升。”

欧洲禽肉行业代表希望，越南对欧盟禽肉的消费量持续增长，其中从波兰进口的份额每年有望突破4.5万吨 大关。

据农业市场数据公司Agro Monitor的数据显示，在越南的消费结构中，鸡肉消费占比已从2022年的29%提升至2024年的33%。与此同时，人均年均禽蛋（鸡、鸭蛋）消费量为198枚，仍低于全球平均水平（人均每年250-300枚），为养殖业及禽肉类产品进口行业营造了持续发展的空间。（完）