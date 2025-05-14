“胡志明最美的名字”展览会将在乂安省举行

该展由越南文化体育与旅游部与乂安省人民委员会以及河江、高平、太原、宣光、安沛、永福、富寿、清化、河静、顺化市、广平、嘉莱、得乐、胡志明市等省市和若干有关单位联合举办。



这是“2025年莲村节”框架内一项具有重要意义的文化活动，旨在崇敬和深切缅怀胡志明主席对越南革命的伟大贡献，表达越南全国人民以及国际友人对这位民族解放英雄、越南杰出文化名人的感恩与敬仰之情。



“胡志明最美的名字”展览会展出的图片。组委会供图

“胡志明最美的名字”展览内容丰富，通过有序布展，突出胡志明主席的生平、事业与思想。展览会分为 “胡志明主席——民族解放英雄”、“胡志明主席——杰出文化名人”、“胡志明主席与越南各族人民、人民武装力量和越南青年”、“胡志明主席在世界人民心中”等展区。



此外，展览会还将向公众展示近年来越南人民取得的成就；宣传颂扬胡志明主席的文学、艺术、电影作品；越南各领域发展成果的图片；胡主席主题宣传画；胡主席题材邮票展示；以及工艺师们将胡主席形象雕刻于传统手工艺品上的作品等。



“以胡主席名字命名的解放战役”展区，将介绍胡主席在抗击殖民者和帝国主义者、争取民族解放事业中的重要印记。



此外，来自人民公安博物馆、第五军区胡志明博物馆分馆、第五军区博物馆、第七军区胡志明战役博物馆等单位以及各地展区也将设有有关胡主席主题的专题展示。



在展览会期间，还将举行丰富多彩的文艺演出和交流活动。（完）