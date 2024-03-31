胡志明市UNESCO“全球学习型城市网络”成员城市证书授予仪式举行

胡志明市市委副书记、人民议会主席阮氏丽在证书授予仪式上发表讲话时认为，胡志明市正式成为UNESCO“全球学习型城市网络”成员城市是一个荣幸，同时也是集中为市民建设终身学习环境过程的成果；是世界对胡志明市乃至越南在确保有质量、公正、全面教育中出台各项政策、承诺以及做出的努力给予的认可；推动所有人终身学习机会，有助于提高越南教育在国际舞台上的地位。



阮氏丽表示，这是胡志明市市民和政府继续出台各项发展行动计划，让胡志明市成为人人，不分年龄，不分国籍拥有继续学习的地方；创造开放型学习环境，这里每个公民都能发展技能和必要知识，从而在数字世界中适应和发展。“胡志明市将不懈努力，确保人人都拥有学习和发展机会；承诺继续同该网络其他成员密切合作，互相分享经验，为是全民建设更好的学习环境”，阮氏丽说。



联合国教科文组织驻越南首席代表乔纳森•华莱士•贝克（Jonathan Wallace Baker）表示，这是胡志明市教育发展事业中难忘的里程碑。胡志明市是全国和地区活跃的经济、文化中心；在教育等各领域设想和创造力潜力巨大。UNESCO十分关注胡志明市关于建设和批准基于UNESCO全球幸福学校的框架的幸福学校的标准。



胡志明市人民委员会副主席杨英德成表示，“全球学习型城市网络”成员城市称号不仅是达到的目标，而是下阶段各行动计划的起点。学习、工作、贡献和享受是每个个人在社会发展中的必要和客观的需求。一切公民都拥有学习、终身学习，充分利用一切学习机会，成为好公民、数字公民和全球公民的责任和权利。



值此之际，胡志明市人民委员会正式发起 “2024-2030年建设UNESCO全球学习型城市“行动计划。（完）