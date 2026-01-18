胡志明市OCOP产品以绿色和可持续发展为核心价值

截至2025年底，胡志明市共有OCOP产品1010余种，其中790多种获得三星评级，220多种获得四星评级，近430个主体参与其中。这为城市在下一阶段持续提升 OCOP 计划的质量奠定了重要基础。

除对原材料清洁、安全、可追溯的要求外，OCOP 计划日益鼓励企业完善环境友好型生产流程，将生产活动与环境保护和社会责任相结合。

据胡志明市部分超市系统的观察，消费者在选购产品时，越来越关注 OCOP 标识、溯源信息、保质期以及食品安全认证。

在市场方面，胡志明市工贸局贸易管理处副处长陈如琼表示，本市在将OCOP产品引入 Saigon Co.op、Satra等大型分销系统以及现代零售连锁体系方面仍有较大空间。今后，工贸局将进一步发挥对接和纽带作用，支持 OCOP 主体完善产品标准、包装设计和法律文件，以满足分销系统要求，同时与相关单位协作，组织开展国内外贸易促进活动。

超市货架上的产品。图自越通社

胡志明市人民委员会副主席裴明盛表示，在下个阶段，本市将进一步收紧对 OCOP 产品的事后监管机制，提高认证后的质量监督频次，将星级维持与定期检查结果及市场反馈挂钩。对于不保证质量、不履行食品安全和溯源承诺的主体，将研究采取撤销或下调星级等措施，以维护OCOP品牌整体信誉和消费者权益。

与此同时，胡志明市将推进数字化溯源体系标准化，逐步为 OCOP 产品统一整合二维码，公开原料产区、生产流程、认证信息和检查记录。这一举措不仅有助于管理部门提升监管效率，也为消费者主动核验信息创造条件，从而增强其选购信心。

裴明盛认为，应有重点地选择具备进入更大市场潜力的 OCOP 产品类别，避免铺摊子式推进。胡志明市将通过提供技术改进咨询、推进流程标准化、升级产品包装，助力符合现代分销体系和出口市场的严格标准，重点支持四星级OCOP产品升级为五星级。

此外，该市还鼓励各OCOP主体按照产业链加强对接，打造系列化产品组合和礼盒套装，融入地方故事与文化价值。此举不仅有助于提升产品的商业价值，也有利于消费者更加清晰地识别OCOP产品所承载的责任内涵和品牌特色。（完）