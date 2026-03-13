胡志明市FV医院引入全球最先进手术机器人达芬奇Xi

3月12日，胡志明市FV医院宣布成立机器人手术中心，利用目前全球最先进手术机器人达芬奇Xi，为更多越南患者带来福音。值得注意的是，FV医院还将与院外手术医生开展合作项目，让更多越南医生有机会使用达芬奇Xi手术机器人系统。

FV医院院长让·马塞尔吉永（Jean-Marcel Guillon）医生表示，在2025年底引入达芬奇Xi手术机器人系统并在国际专家的监督指导下成功完成首批手术后，FV医院正式成立FV达芬奇机器人手术中心。此举标志着医疗技术发展战略迈出了关键一步，让越南患者能够接受高精度、微创手术治疗方法。

目前，FV达芬奇机器人手术中心的机器人手术团队已在日本、韩国、新加坡和泰国等国的大型机器人手术中心接受达到国际标准的培训。

在FV达芬奇机器人手术中心，机器人手术已应用于多个领域，如肺癌、纵隔肿瘤、胸腺肿瘤、食管手术、消化外科—肝胆胰外科、前列腺手术、子宫切除术、以及妇科肿瘤治疗等。特别是，达芬奇Xi手术机器人的应用在肿瘤治疗中具有重要意义，尤其适用于需要在深部或难以到达部位进行操作的手术病例。

除了为患者提供治疗之外，FV达芬奇机器人手术中心还为越南手术医生开展合作创造了机会。

在越南，机器人手术自2014年开始应用，当时使用的是达芬奇Si手术机器人系统。如今，已转向应用达芬奇Xi系统，为复杂手术提供了更灵活、更精准的操作能力。FV医院是越南率先运行达芬奇Xi手术机器人系统的医疗机构之一，使国内患者能够享受以往只在世界大型医疗中心才具备的先进手术技术。

让·马塞尔吉永透露，FV的愿景是成为东南亚地区先进的机器人手术中心之一，致力于将世界最先进的治疗技术带到越南患者身边。（完）