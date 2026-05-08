胡志明市76%行政审批事项实现线上办理

胡志明市公共行政服务中心副主任陈光泰表示，胡志明市正从传统行政处理方式向以民众和企业为中心的数字化运行模式大力转型。行政手续办理信息系统已在全市范围内统一部署，并与国家公共服务门户及各专业数据库实现互联互通，形成集受理、处理和结果反馈于一体的数字化平台。



加强自动化和数据互联互通，有助于简化流程、减少人工操作、提升透明度并缩短办理时间。值得关注的是，该市已对所有符合条件的行政手续实行不受行政区划限制的办理，为民众和企业创造便利，不再受居住地或受理地点限制。



在线公共服务加快发展，共有1636项行政手续实现全流程在线办理，占行政手续总数的80%以上。该市同时出台多项措施鼓励民众使用在线服务，如对多项手续免收费用，并整合100%的VNeID电子身份账户，实现统一登录、认证和办理进度查询。



行政手续办理质量显著提升。在已办结的超过412万件事项中，超过404万件提前办结，逾期率极低。大力推进文件数字化、数据复用和表单信息预填，有助于缩短办理时间、减少差错并降低民众和企业成本。目前，文件数字化和电子结果发放率均达91%以上，数据复用率达92%以上。



值得注意的是，民众和企业满意度持续保持在较高水平。根据服务民众和企业指数，胡志明市在2025年底达到99.44%，在2026年前几个月达到100%。这表明行政审批制度改革不断走深走实，服务体验明显改善。（完）