胡志明市2024年甲辰龙年春节阮惠花街拉开序幕

主题为“爱心之春，团聚春节”的胡志明市2024年甲辰龙年春节阮惠花街2月7日晚（即农历腊月二十八）拉开序幕。该活动是由胡志明市人民委员会、西贡旅游总公司同胡志明市各厅局和企业界联合举行，迎接游客和市民参观游览。

阮惠花街是胡志明市每逢春节举办的典型文化工程之一，是展示和陈列鲜花、观赏植物、雕像和浮雕等艺术作品的场所。这里充满民族文化特色和时代精神。2024年甲辰龙年春节阮惠花街的空间也继续展示来自印度、美国、荷兰、印度尼西亚、马来西亚、日本、泰国和中国等国家驻胡志明市领事代表机构的独特插花艺术作品。

胡志明市人民委员会副主席、2024年甲辰龙年春节阮惠花街指导委员会主任杨英德先生在开幕式上发言表示，在2023年里，胡志明市与全国在经济、文化、社会、人民生活和旅游等领域逐步全面复苏。今年春节阮惠花街是各工匠、工程师和工人智慧、才华和心血的结晶，被期待将满足市民和游客的娱乐需求。

2024年春节阮惠花街是胡志明市第21次举行的花街活动，同时开启胡志明市2024年春节系列活动。今年春节阮惠花街开放时间为2024年2月7日（腊月二十八）19时至2024年2月14日（农历2024年一月初五）21时。（完）