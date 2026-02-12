胡志明市15公顷滨海水上乐园开业

2月12日，太阳集团（Sun Group）在胡志明市福胜坊的Sun World头顿综合体旗下Aqua Adventure水上乐园正式开园。这是一项占地15公顷的滨海水上乐园项目，位于太阳集团在福胜坊开发的滨海都市区Blanca City核心位置。



胡志明市人民委员会副主席阮功荣在仪式上发表讲话时表示，胡志明市正逐步拓展城市空间，致力于建设一个多中心、具有国际规模的“超级都市”。投资建设Blanca City滨海都市区及其大型水上乐园项目，对培育新的增长动力、丰富经济发展模式、提升整个区域竞争力具有重要意义。



Aqua Adventure水上乐园项目以创纪录的工期（7个多月）建成，设有20项游乐项目和近100条高速滑道。园区全部游乐系统由ProSlide、White Water West和Mack Rides等国际合作伙伴提供并参与运营。



在开园仪式上，世界纪录联盟（WorldKings）向该项目颁发两项世界纪录证书，其中“水上勇士对战”（Aqua Warriors Battle）获评“全球首个10道超大型水上竞速滑道”，而“探险绿洲”（Adventure Oasis）则创下“全球最长的儿童高速水上过山车”纪录。

Aqua Adventure水上乐园服务多样。图自越通社

此外，Aqua Adventure水上乐园还拥有多项技术基础设施，包括一条长348米的水上过山车、400米长的挑战河道、面积达6000平方米的造浪池以及650米长的漂流河。该水上乐园投入运营后，有望成为重要的休闲娱乐亮点，满足南方民众在春节等高峰节日期间的旅游需求。同时，项目也为头顿市中心娱乐生态体系奠定基础，逐步将当地打造成为中央政治局所确定的发展方向中的国际滨海旅游中心。



Aqua Adventure水上乐园将在2026年农历新年期间持续对外开放，推出丰富的文化、美食体验活动及优惠票价政策，优惠有效期至2026年5月31日。（完）