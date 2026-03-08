胡志明市：5000名志愿者参加《红色星期日》无偿献血活动

3月8日上午，约5000名来自胡志明市各所大学的学生以及各单位团员青年参加了2026年第十八次"红色星期日"无偿献血活动。该活动由《先锋报》与志愿献血动员指导委员会、中央血液学与输血医学研究院、175军医院、文献大学联合举办。



今年，活动以大规模形式举办，旨在庆祝国家重大节日——第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举，以及纪念胡志明共产主义青年团成立95周年。该活动继续传播"献血救人 - 你我生命"的信息，同时呼吁社会各界携手贡献力量，确保为病人治疗工作提供血液资源。



《先锋报》总编、第十八次"红色星期日"组委会主任冯公上表示，"红色星期日"肩负着动员大量所需血液以救治病人，并为在全国范围内日益壮大的志愿献血运动作出贡献的使命。迄今，"红色星期日"已陪伴全国志愿献血活动进入第十八个年头，动员了数十万单位血液，及时帮助患者。

5000名志愿者参加在胡志明市举行的《红色星期日》无偿献血活动。图自越通社

在活动框架内，组委会表彰了在志愿献血运动中表现突出的集体和个人，向多次献血的100名学生颁发了助学金，同时向胡志明市各所大学的学生会赠送了20台电脑，以鼓励社会活动和学生运动。



卫生部副部长阮知识评价，"红色星期日"活动在农历新年后立即举办，这是一个非常有意义的时刻，因为这是一年中血液储备量最低的时期，非常需要大量血液来服务于急救和治疗工作。卫生部副部长希望今后能有更多这样有意义的活动，以便继续推广志愿献血运动，服务于全国的救人工作。