胡志明市：致力将机器人手术技术引入门户医院

在打造区域性的深度专科医疗系统发展战略中，胡志明市正集中重大资源建设并完善门户医院系统。这被视为缓解中心城区医院超负荷运转问题的根本性举措，同时旨在建立起稳固的跨区域急救与治疗网络。



截至目前，胡志明市已完成对三大重点门户医院系统的升级改造，包括：守德（Thủ Đức）区域综合医院、旭门（Hóc Môn）区域综合医院和古芝（Củ Chi）区域综合医院。这些医疗机构均已投入运营，每家医院的规划规模达1000张床位，并配备了达到国际标准的医疗设备，在胡志明市周边形成新的区域医疗增长极。



通过承接最高等级医院和领先专科医院的技术转移与联动模式，胡志明市各门户医院正迅速掌握高水平专科技术。目前，古芝区域综合医院和旭门区域综合医院已大幅提升了创伤急救、颅脑手术、关节置换及心血管介入治疗能力；守德区域综合医院则重点发展心血管介入、外科及创伤骨科等优势专科。由于接收的患者中约有50%来自东南部地区的周边省份，这些医疗机构正直接为中心城区的医疗系统分担压力。

在未来的发展规划中，胡志明市将继续加大投资力度，将这三家门户医院打造成为未来的深度专科医疗中心。短期内，这些机构已配备了CT、MRI、DSA、ECMO等现代医疗系统，并拥有18至22间达到当地最高等级医院水平的现代化手术室。值得一提的是，守德区域综合医院和旭门区域综合医院还将通过平民（Bình Dân）医院专家团队的技术转移与培训，获投引进先进的机器人手术系统。



下一步，这三家门户医院将进一步提升核心能力，以尽早达到甲等医院标准，并朝着承担最高等级医院职责的方向迈进，届时将使胡志明市最高等级医院总数提升至25家。与此同时，该市还将大力大力推行“院—校模式“”，将培训与实践紧密结合，进而吸引和培养高质量医疗人才，全力构建多层次、多极化、多中心的医疗卫生体系，确保广大民众及跨区域患者均能享有高技术的医疗服务。（完）