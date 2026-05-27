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胡志明市：智慧城市建设亟需数字数据治理体系

题为“智慧城市：数据与治理的交汇点”（Smart Cities: Where Data and Governance Intersect）的研讨会在胡志明市举行，众多与会专家指出，当前，城市规划、公共服务提供、基础设施管理以及行政决策对数据的依赖性日益增强。 5月26日，胡志明市经济大学（UEH）下属智慧城市与管理研究院（ISCM）与国际合作伙伴联合举办了题为“智慧城市：数据与治理的交汇点”（Smart Cities: Where Data and Governance Intersect）的研讨会。

众多与会专家指出，当前，城市规划、公共服务提供、基础设施管理以及行政决策对数据的依赖性日益增强。在此背景下，数据的采集、治理、共享、保护和利用方式，正逐渐成为智慧城市建设的核心因素。其中，数据、技术、治理架构以及组织机构在城市发展进程中的决策机制之间的交汇，更是重中之重。

胡志明市经济大学副校长丁公凯表示，数据已成为城市开展规划、运行及决策的关键基石。对越南而言，在数字化转型势头强劲的背景下，数据质量、系统间的互联互通与数据共享、体制协同、隐私保护以及数据信任等问题正愈发凸显。这些挑战表明，数据治理并非单一领域或某个组织能够独力解决，而是亟需政府、学术界、企业以及国际组织的持续协同配合。

胡志明市科学技术局副局长阮旗表示，随着城市化进程逐年突飞猛进，胡志明市正直面三大严峻挑战，即：城市治理与调控、先进技术应用以及人力资源开发。

面对上述挑战，越共中央政治局关于国家科学技术、创新创意和数字化转型突破性发展的第57-NQ/TW号决议已确立了清晰的战略愿景：到2030年，将胡志明市建设成为智慧城市，打造成为东南亚领先的科技与创新创意中心，并全力冲刺在2030年跻身全球智慧城市50强。

为实现这一目标，胡志明市科学技术局正积极发挥参谋助手作用，开展跨部门协同，重点聚焦以下核心导向：完善数字体制；实施“人工智能优先”（AI First）及“数字孪生”（Digital Twin）战略；全面开展数据清洗、汇聚与同步专项行动；大力发展开放数据与可持续发展等。过去一段时间以来，胡志明市对数字政府、数字基础设施、数字社会及数字经济的积极推进，均旨在践行智慧城市的核心价值，即以“便民利企”为根本落脚点。（完）

报道/越通社

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