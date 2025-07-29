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胡志明市：到2030年全市公交车全面使用绿色能源
与此同时，胡志明市发展研究院（HIDS）已完成针对外卖配送员和网约车司机燃油摩托车的电动化转型方案，计划到2027年完成约40万辆摩托车中80%的电动化，其余部分将在2028年完成。HIDS建议，自2029年起禁止燃油车参与网约车服务。
在第一阶段，胡志明市将出台各项支持充电基础设施建设和公交车绿色转型的路线图、政策机制，力争2030年实现绿色公交覆盖。在胡志明市与平阳省、巴地-头顿省合并之后，该提案将扩展适用范围，预计于2025年第四季度提交市人民议会审议。
第二阶段将聚焦回收和置换旧车、电动车购买优惠等配套政策，并研究交通分区措施，优先在市中心、芹耶和昆岛等地区推广绿色出行。
充电基础设施是绿色交通的关键
胡志明市共有机动车960万辆，其中860万辆为摩托车，100多万辆为汽车。合并后，机动车总量超过1100万辆。为推动电动车普及，建设完善的充电网络至关重要。
HIDS经济应用咨询中心主任黎青海硕士指出，目前市内充电设施仍较零散，主要由私人小规模投资，尚无公共项目投入建设。同时，高功率直流快充站（可达350kW）可能在高峰时段导致电网过载。此外，该市还缺乏用于电动车充电的停车位和配套场站。
HIDS建议，到2028年应建设约3000个充电站或换电站，优先布局于加油站、公共停车场、商场、公园等地段。
同时，市公共交通管理中心正与有关部门合作，投资建设19个大型电动公交充电站，利用现有车场土地资源。这些充电站将为47条补贴线路上的近700辆电动公交提供电力，预计于2027年全面投入使用，项目总投资约4000亿越盾。
胡志明市工贸局表示，将与电力行业协调，保障电力供应并在若干存在过载风险的地区进行电网系统升级。（完）