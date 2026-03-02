胡志明市：仔细排查，严格管控，决心解除IUU黄牌警告



欧盟委员会（EC、欧委会）打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞检查团即将赴越南开展检查工作。为了周密细致做好各项准备，2月28日，胡志明市人民委员会领导与各有关厅局和地方举行了工作会谈。

胡志明市人民委员会领导在会上发表讲话时强调，迎接欧盟委员会第五次检查团在越南加倍努力解除欧委会对越南水产品的“黄牌”警告背景下具有重大意义，同时也有助于提升越南的国际信誉和地位。因此，各厅局和地方必须高度集中精力，全身心地投入船队管理、渔船进出港监管、船舶航程监控设备（VMS）安装与监管、水产品溯源以及对IUU违规行为查处情况等相关档案资料和数据的筹备工作。

胡志明市农业与环境局副局长范氏娜在会上作报告时指出，在船队管理方面，截至2026年2月27日，全市所有4454艘渔船已完成登记且依法获颁捕捞许可证。该市也已按规定注销1663艘渔船登记证书，并对这些船只实施严管严控措施，确保其不得出海作业。在渔船动态监控方面，目前全市长度超过15米的渔船共有2225艘，其中2202艘（占98.97%）已安装航程监控设备，并实行全天候监管，以便及时发现渔船失联情况。

在捕捞水产品溯源方面，目前全市共有9个渔港正在处于营业状态。自2024年1月1日至2026年2月24日，全市共签发309份水产品原料确认书（SC），涉及总产量4999吨。此外，渔业与渔检分局已根据出口企业的申请，共签发1317份捕捞水产品来源证明书（CC），相当于捕捞水产品总产量12466吨。

范氏娜强调，通过签发水产品原料确认书和来源证明书确保产品的可追溯性，是此次检查的重点内容之一。因此，各有关单位必须加强对渔民的宣传引导，强化对捕捞作业、渔船进出港的监督管理，同时在船上备齐相关档案资料，以随时配合欧委会检查团的检查工作。

胡志明市公安局代表指出，目前违规渔船的检查、监管和处罚工作正在得到有力有序扎实推进。

鉴于此次迎接检查团工作具有十分重要的意义，胡志明市人民委员会要求各厅局及相关单位全面排查并完善所有档案资料、报告和数据，确保内容的准确性和一致性，以在检查团提出要求时能够随时提供；必须杜绝出现资料不齐全、数据不一致或在信息提供与协同配合方面出现延误等情况。

胡志明市人民委员会主席阮文得指出，时间已经十分紧迫，必须动员全部力量，确保对水产捕捞活动的检查和监管依法依规开展。对违规船只、未具备出海条件的船只要坚决查处并严格监管，实时更新正在作业船只的时间与位置动态。这不是为了应对检查团的临时之举，而是要将合法捕捞的监管作为一项常态化工作，关系到海洋捕捞业的可持续发展，也关系到越南的国家信誉。

阮文得要求整个系统立即行动，本着“仔细排查—强力行动—严格管控—杜绝违规”的精神，坚决解除IUU‘黄牌’警告。这是命令，不是口号，要求在此次工作会谈结束后立即组织实施。（完）