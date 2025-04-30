胡志明市：从历史困境到现代辉煌

在越南南方解放、国家统一50年之后，如今的胡志明市已取得了飞跃式发展，成为全国最大经济中心和东南亚地区的现代金融中心。尽管在解放后历经重重困难，这座城市仍打破所有挑战，成为发展与进取精神的象征。

​ 从困境中崛起的决心

​在胡志明市原市委常务副书记范正直的回忆中，解放后的胡志明市曾面临饥饿、失业、社会弊端等重重困难。"有些家庭没饭吃，部队们不得不打开敌人的粮仓救济百姓"，范正直感动地回忆道。



越南历史科学协会副主席潘春边认为，胡志明市在国家发展进程中始终扮演着特别重要的作用。尽管面临通货膨胀、经济停滞和人口外流等困境，但在党委的英明领导下，该市仍坚韧地克服了困难。特别是2005年，胡志明市被授予"英雄城市"称号，肯定了其在建国卫国事业中的重要地位。



胡志明市以革命和创新精神，大力推进数字化转型、发展绿色经济并聚焦体制机制改革。这些关键要素将助力胡志明市维持是全国经济增长引擎的重要作用。

​在新纪元中的胡志明市

​与胡志明市有着深厚感情的越南政府总理经济顾问小组成员陈游历评价，该市是体制机制改革的先行者。陈游历表示，胡志明市不仅是越南重要的经济中心，每年贡献近20%的国内生产总值，也同样在行政改革、吸引外资、试点实施特殊机制等方面进行许多大胆的尝试。

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胡志明市正抓住黄金发展机遇，力争2025年实现两位数增长并建设成为一座国际化城市。为实现这一目标，该市正全力推进数字化转型与绿色转型"双转型"战略。这些举措已吸引众多海外越侨返乡投资兴业。

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胡志明市市委常务副书记阮青毅表示，该市不断攻坚克难，已发展成为全国重要的经济、金融、文化、科技中心，更成为越南联通世界的门户，为国家发展事业作出重要贡献。

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胡志明市发展研究院副院长范平安表示，过去50年来，胡志明市在国家革新与发展事业中，从建立工业区、高新技术园区到打造可持续城市模式，始终发挥着重要作用。该市还重点发展旅游、数字化转型和绿色增长等关键领域，为可持续发展注入强劲动力。（完）