胡志明市：丙午年春节“水岸繁市”迎春花市正式开幕

2月12日（即农历腊月二十五），胡志明市重大节日纪念活动组委会与富定坊人民委员会联合举行题为“水岸繁市”的迎春花市开幕式。



胡志明市人民委员会副主席陈氏妙翠在开幕式上表示，今年花市共设500余个花木经营展位，品类丰富，全面满足市民与游客赏购年花的需求。花市空间将传统美学与现代设计相融合，生动再现南部水乡春节的独特文化风貌。



本届花市继续吸引永隆、同塔、西宁等省份参展，其中“水岸繁市”主题微缩景观中的永隆传统陶瓷展区成为亮点，为宣传水乡手工艺村文化价值发挥了重要作用。

今年，组委会进一步扩大花市规模，在莫云街开设美食街区，并将展区延伸至平东街；同时首次在古宅区域引入光影投射（Mapping）展示，营造沉浸式文化体验。值得关注的是，花市首度实现数字化运营，推出官方信息门户网站，并在现场设置7台智能查询终端，方便市民与游客实时检索摊位、产品及活动安排。活动期间，安保、交通及环境卫生等保障工作全面加强。



花市还吸引林同、庆和、西宁、同奈、同塔、永隆、顺化市及胡志明市等120余家单位参展，集中推介各地农产品、特产、OCOP产品及民间传统美食。



本届花市将持续至2月15日（农历腊月廿八）。（完）