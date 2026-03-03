胡志明市高科技园区彰显科技核心地位

2025年，胡志明市高科技园区继续为全市高科技产业发展注入动力，预计产值约达 230亿美元。

吸引核心技术项目

据英特尔越南产品公司（Intel Products Việt Nam）副总裁兼总经理谢凯文（Tse Kenneth）介绍，截至2025年底，英特尔累计出口总额已突破 1000亿美元，产品总数超40亿件。在越南发展的近20年历程中，英特尔对越南的投资额超15亿美元，创造了近6000个就业机会，目前员工人数达2000名。谢凯文强调：“许多优秀人才目前在英特尔（越南和地区）担任重要领导职务，充分证明了越南人力资源的素质。”

今年，英特尔与越南政府及胡志明市高科技园区合作开展了“人工智能领导者计划”和“人工智能未来劳动力培养计划”。

目前，胡志明市高科技园区在构建半导体芯片产业生态系统和生物技术生态系统方面发挥着引领作用。该园区吸引了英特尔、三星、Datalogic、尼普洛（Nipro）、创科实业（TTI）和赛诺菲（Sanofi）等全球科技巨头公司。

胡志明市高科技园区已掌握两项核心技术：用于生物医学与能源领域的纳米技术；用于环境及工业领域的 MEMS 芯片设计与制造技术。该园区建立了基于“政府-学术界-企业”三方模式的孵化流程，专注于“孵化”和“商业化”阶段，包括必要的技术基础设施、资源和服务的支持活动。

坐落于胡志明市高科技园区的英特尔越南产品公司。图自越通社

迈向国际科学中心

胡志明市高科技园区研发中心是该园区的五个直属单位之一。目前，胡志明市高科技园区研发中心已达到国际建设标准，配备了最全面的设备，具备完整的MEMS元件制造与封测能力。该中心拥有18项专利独占权，20多种科技产品已实现商业化，并在国内外发表了120多篇科学论文。

该中心的目标是未来五年成为达到国际标准的研究中心。

胡志明市高科技园区研发中心主任郑春胜认为，为成为达到国际标准的研究中心，必须拥有卓越的技术，而卓越的技术必须依托高含量的科学支撑。因此，该中心需要创造高质量、国际化、具有实际应用潜力并服务于经济社会发展的产品。

目前，胡志明市高科技园区研发中心拥有超过160个有效项目，累计高科技产品产值超过1760亿美元。该单位还拥有9项国际专利和近60项国家级专利以及155 项工业产权。

胡志明市高科技园区管理委员会主任阮奇逢表示，展望至2045年，该园区定位为达到国际标准的科学技术公园，作为高度互动创新城市的核心，推动胡志明市及整个南部地区的可持续发展。为实现这一蓝图，该园区将重点开发六大突破性支柱，包括应用与转移、基础设施发展、人力资源、科学创新、国际合作和治理。（完）



