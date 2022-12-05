胡志明市领导吊唁原中共中央总书记江泽民逝世

12月5日下午，由越共中央政治局委员、胡志明市市委书记阮文年率领的胡志明市市委、人民议会、人民委员会、胡志明市越南祖国阵线委员会代表团一行前往中国驻胡志明市总领事馆吊唁原中共中央总书记江泽民逝世，并在吊唁簿上留言。

胡志明市委书记阮文年通过中国驻胡志明市总领事馆，对中国共产党、国家、中国人民和原中共中央总书记江泽民家属致以深切的哀悼。阮文年表示，胡志明市领导和人民对原中共中央总书记江泽民逝世深感悲痛。

胡志明市委书记阮文年在吊唁簿上写道，胡志明市市委、人民议会、人民委员会、胡志明市越南祖国阵线委员会对原中共中央总书记、原中华人民共和国国家主席江泽民同志逝世深感悲痛和惋惜。

江泽民同志是中国党和国家杰出领导人,为中国特色社会主义建设事业建立了卓越功勋。江泽民同志还为越中关系正常化和推动越中关系发展作出了重要贡献。

阮文年代表胡志明市党、政府和人民并以个人名义，向中国驻胡志明市总领事馆并通过总领馆，向江泽民同志家属致以深切的慰问。

胡志明市市委、市人民议会、市人民委员会、胡志明市越南祖国阵线委员会对原中共中央总书记、国家主席江泽民逝世感到悲痛，献上花圈表示哀悼。

同一天，各国驻胡志明市使团和各所学校也前往中国驻胡志明市总领事馆，为原中共中央总书记江泽民送上花圈表示哀悼并在吊唁簿上留言。（完）