胡志明市领导会见丹麦王储弗雷德里克

吴文欢高度评价弗雷德里克王储此次访越，对在50年建交，特别是两国关系提升至全面伙伴关系10年后，越丹关系呈现良好发展势头感到高兴。两国在政治、外交、经贸、投资、教育和就业等领域取得全面和突破进展。最近，双方还互相分享应对气候变化、建设绿色经济和可持续增长等的经验。

吴文欢表示相信，今后越丹两国关系将继续蓬勃发展、走向深入和务实并取得许多更积极的结果。

吴文欢强调，胡志明市在发展过程中正面临许多困难和挑战，如堵车、防积水和保护环境等问题。胡志明市充分意识到其在率先实施政府总理关于到2050年实施净零排放的承诺中的作用并已开展多项发展绿色能源和可再生能源的政策和行动。

吴文欢高度评价丹麦企业的经验，同时希望丹麦企业分享经验和进行技术转让，帮助胡志明市加快实施政府关于净零排放的承诺进程。胡志明市 承诺为丹麦企业在该市长期投资兴业创造便利条件，愿为丹麦企业的产品进军东盟市场搭建桥梁。

弗雷德里克王储分享了其此次访越的目的和通报与越南伙伴在可再生能源、可持续发展领域进行磋商取得积极的结果；高度评价越南党、国家在到2050年实现净零排放目标的决心，其中包括关于发展风能、太阳能，以服务在活跃和蓬勃发展的越南经济。

弗雷德里克王储高度评价胡志明市的发展潜力和越南劳动者的勤劳、活跃和创新等精神。他表示，在越南投资兴业的80%以上丹麦企业已在胡志明市和附近地方投资。丹麦企业在绿色能源和可再生能源领域拥有优势和经验，愿同胡志明市在绿色经济和可持续发展领域进行合作。

弗雷德里克王储还表示，胡志明市可与正在越南投资兴业的丹麦企业在绿色能源、循环能源等领域交换经验和开展合作。丹麦愿迎接胡志明市各代表团赴该国学习借鉴风能和太阳能生产经验。

当天，弗雷德里克王储走访参观了正在胡志明市投资兴业的一些丹麦企业。（完）