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胡志明市锚定绿色城市与“净零排放”发展目标

5月19日上午，胡志明市人民委员会在平利乡朗勒（Láng Le）文化公园举行2026年“世世代代铭记胡志明主席功勋植树节”启动仪式。

5月19日上午，胡志明市人民委员会在平利乡朗勒（Láng Le）文化公园举行2026年“世世代代铭记胡志明主席功勋植树节”启动仪式，以庆祝胡志明主席诞辰136周年（1890.5.19 ~ 2026.5.19），并同步推进“百花绽放之城”运动，彰显了胡志明市在推进绿色城市建设、积极应对气候变化并努力到2050年实现净零排放（Net Zero）战略目标的坚定决心。

胡志明市人民委员会副主席裴明盛在仪式上致辞时强调，66多年前，胡志明主席发起了“植树节”运动，展现了他老人家在环境保护与可持续发展方面的战略眼光。时至今日，“十年树木，百年树人”的深刻教导依然具有极高的现实价值，并成为越南社会文化生活中的优良传统。

他指出，当前胡志明市正面临着气候变化、城市内涝、海平面上升以及城市热岛效应等日益严峻的压力。在这一背景下，扩大城市绿化面积不再是一项单纯的任务，而是保护生态环境并提升市民生活质量的迫切要求。

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胡志明市人民委员会副主席裴明盛在仪式上发表讲话。图自越通社

裴明盛透露，在2021-2025年阶段，胡志明市已超额完成由政府总理发起的“十亿棵树” 种植方案既定目标，新植树木超过1600万棵。然而，胡志明市并未止步于现有成绩，而继续设定新目标，力争到2030年将城市人均绿地面积提升至1平方米以上，同时全面推进温室气体减排方案，迈向实现 2050年净零排放目标。

占地近22公顷的朗勒文化公园正被规划打造成为多功能生态文化区，充当胡志明市西部地区的“绿色之肺”。根据既定规划，该区域将发展成为与保护水道系统、本土植被和平利英雄历史价值相结合的生态空间。

启动仪式结束后，胡志明市领导、与会代表及当地民众共同在朗勒文化公园区域内栽下了503棵各类树木。

值此机会，胡志明市农民协会、农业与环境局及相关单位签署了合作谅解备忘录，正式启动2026-2030年阶段“百花绽放之城”运动。（完）

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推动河内市与圣彼得堡（俄罗斯）的合作走深走实

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在对俄罗斯进行工作访问期间，5月18日，由河内市委副书记、人民议会主席、国会代表团副团长冯氏红霞率领的河内市代表团与由圣彼得堡立法议会主席亚历山大·贝尔斯基（Alexander Belsky）率领的该委员会代表团举行了工作会谈。
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