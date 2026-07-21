胡志明市重点引进科技专家和首席架构师参与重点任务实施

2026年第三季度，胡志明市将完成国家科技、创新、数字化转型领域首批首席架构师和专家引进工作。这是胡志明市人民委员会副主席阮孟强7月20日交办市科学与技术局落实的任务。



胡志明市要求各机关、单位和地方根据本行业、本领域、本地区的发展需求以及科技、创新和数字化转型发展任务明确首席架构师和专家引进需求，从而发现、遴选和引进人才。其中，重点引进旅居海外越南人才及国际专家参与重点任务实施。优先引进战略技术、核心技术以及能够培育新增长动能的领域的高素质人才。



关于人才引进政策，2026年6月初，胡志明市人民委员会发布了《胡志明市专家、科学家、首席架构师和特殊人才引进计划》。根据计划，胡志明市将重点引进专家、科学家和首席架构师担任科技、创新重点项目和计划以及城市基础设施建设项目、经济社会发展政策和战略的负责人。



2月5日，胡志明市科学与技术局举行“推动胡志明市发展模式向以科技、创新和数字化转型为驱动的发展模式转变”专题座谈会。图自越通社

为吸引人才，胡志明市出台了一系列优惠政策，提供住房、交通、出入境手续及工作许可等方面的支持，完善基础设施建设，营造良好的工作环境，加强对特殊人才的培养培训，充分发挥其专业优势。专家、科学家和特殊人才将在合同生效后立即获得一次性补贴。其月收入将根据个人能力和引进岗位确定，确保在高素质人才市场中具有竞争力。对于住房困难的专家，胡志明市将提供公务住房或给予租房补贴。



胡志明市还将大力资源投入科研基础设施，升级专业实验室，优先专家、科学家、首席架构师和特殊人才免费使用实验室、数据库和图书馆等，为其开展专业研究和技术创新提供支持。（完）