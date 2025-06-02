胡志明市迎来美国新一轮投资浪潮

近年来，一系列美国企业纷纷赴胡志明市考察投资环境，显示出新一轮高科技投资浪潮正加速涌入越南这座经济龙头城市。

美企积极布局多项投资项目



近日，美国特朗普集团高层代表团与胡志明市领导举行工作会谈，并赴守添地区实地考察，拟选址投资建设集商业中心、高端公寓、五星级酒店和办公楼于一体的“特朗普大厦”综合体项目。

自2025年初至今，胡志明市已接待多家美国企业代表团，前来了解投资环境并提出项目建议。据市高科技园区管理委员会（SHTP）介绍，今年以来，园区已接待来自国内外的10多个投资考察团，其中包括多家美国企业。值得关注的是，Omega公司聚焦微电子芯片领域，Quantum Systems公司则关注生物技术方向的投资机会。

与此同时，部分美国企业已主动向市政府提出大型投资项目。例如，Smart Tech集团向市人民委员会建议建设一座占地10至50公顷的储能电池工厂，预计总投资额达3.4亿至8.5亿美元，力争于2025年或项目获批后尽快动工。

高科技园区内的数据中心建设也成为美资科技集团重点关注的领域。其中，华平投资基金 Warburg Pincus 成员Evolution集团拟投资建设一个装机容量36兆瓦、投资总额约3.05亿美元的数据中心项目；Eaton集团亦向市政府提交了投资高科技园区数据中心的申请。

除接待投资考察团外，市高科技园区管理委员会还于5月20日至22日赴美招商，积极推介胡志明市投资环境及面向高科技投资者的优惠政策。

把握黄金机遇 更需未雨绸缪



在新一轮美资高科技投资浪潮中，人工智能（AI）巨头英伟达（NVIDIA）的动向备受瞩目。2024年，英伟达与胡志明市已进行三轮深入接洽，双方正推进一项全面合作计划，涵盖在胡志明市设立研发中心分支机构、推动AI人才培养、设立“黄仁勋奖学金”和AI培训项目、建设高性能计算中心与人工智能卓越中心（CoE）等内容。

这一系列密集的投资意向释放出积极信号，充分显示胡志明市对高质量资本、尤其是科技与房地产资金的强大吸引力。市科技局透露，预计双方将于2025年6月上旬正式签署合作协议。

英伟达副总裁基思·斯特里尔（Keith Strier）在评估投资前景时表示，胡志明市具备发展AI产业的有利条件，特别是市内的国家大学完全具备培养AI人才的能力。

他指出：“除了人才优势，胡志明市还拥有较为完善的信息技术和半导体企业生态系统，有能力迅速加入该领域。”他强调，英伟达对越南经济龙头——胡志明市的发展潜力充满信心。

尽管美国企业投资势头强劲，但若要真正把握这股高科技资本浪潮，胡志明市仍需进一步完善投资环境、提升基础设施质量，尤其要加快高素质技术人才的培养，这将是AI、半导体和清洁能源等前沿产业发展的核心支撑。

美国加州圣何塞州立大学电气工程系主任黎仲瑞教授指出，相较于越南其他地区，胡志明市在人才储备、交通基础设施与投资环境方面具有明显优势。

他同时指出，人力资源供给能否达标，始终是美企在越投资的关键考量因素之一。“若胡志明市能够系统、专业地开展人才培训，美国企业选择在此发展微电子产业的可能性将大幅提升。”黎教授强调道。

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