胡志明市迎来新年首批“开年红”旅游团

通过此次活动，胡志明市向全世界传递了这一讯息：这是一座充满活力、友好开放的城市，始终欢迎来自全球各地的游客。2025年，胡志明市旅游业将迎来突破性发展，推出涵盖文化旅游、探险和休闲度假等多样化的旅游产品，以满足不同游客的需求。

从踏上胡志明市的第一刻起，游客便感受到了组委会准备的惊喜和热烈欢迎。活动包括丰富的春节传统手工艺体验，如欣赏民族乐器演奏、品味茶道艺术、观摩书法家在春联上书写祝福、制作传统面塑（Tò He）、以及手绘装饰纸扇等，充分展示了越南的文化魅力。

此外，组委会还为这些“开年红”游客精心准备了独具意义的伴手礼，表达新年的美好祝福，寄望他们平安顺遂、富足安康。这些礼物包括胡志明市旅游业的特色产品，如越南斗笠、布艺包、毛绒玩具、钥匙扣、传统奥黛女孩胸针、纸质工艺画、纯素化妆品以及现烘咖啡等。

此次特别活动旨在宣传胡志明市作为安全旅游目的地的良好形象，展示其热闹、活力与开放的城市特质，进一步促进越南旅游业整体发展，尤其是推动胡志明市成为国内外游客心目中的理想旅游目的地。同时，该活动向游客传递了胡志明市“开放、青春、活力、面向未来”的品牌形象，彰显了城市的热情与好客精神。（完）