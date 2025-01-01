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胡志明市迎来新年首批“开年红”旅游团

2025年1月1日，胡志明市旅游局联合越南国家航空公司及新山一国际机场，在胡志明市新山一国际机场国际航站楼为新年首批抵达的游客举行了热情洋溢的欢迎仪式。

通过此次活动，胡志明市向全世界传递了这一讯息：这是一座充满活力、友好开放的城市，始终欢迎来自全球各地的游客。2025年，胡志明市旅游业将迎来突破性发展，推出涵盖文化旅游、探险和休闲度假等多样化的旅游产品，以满足不同游客的需求。

 

从踏上胡志明市的第一刻起，游客便感受到了组委会准备的惊喜和热烈欢迎。活动包括丰富的春节传统手工艺体验，如欣赏民族乐器演奏、品味茶道艺术、观摩书法家在春联上书写祝福、制作传统面塑（Tò He）、以及手绘装饰纸扇等，充分展示了越南的文化魅力。

此外，组委会还为这些“开年红”游客精心准备了独具意义的伴手礼，表达新年的美好祝福，寄望他们平安顺遂、富足安康。这些礼物包括胡志明市旅游业的特色产品，如越南斗笠、布艺包、毛绒玩具、钥匙扣、传统奥黛女孩胸针、纸质工艺画、纯素化妆品以及现烘咖啡等。

此次特别活动旨在宣传胡志明市作为安全旅游目的地的良好形象，展示其热闹、活力与开放的城市特质，进一步促进越南旅游业整体发展，尤其是推动胡志明市成为国内外游客心目中的理想旅游目的地。同时，该活动向游客传递了胡志明市“开放、青春、活力、面向未来”的品牌形象，彰显了城市的热情与好客精神。（完）

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