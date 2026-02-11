胡志明市越南国际金融中心正式问世

2月11日上午，越南政府总理范明政出席在胡志明市举行的越南国际金融中心问世仪式。范明政在仪式上强调，越南发展国际金融中心：主张已明确-机制已清晰-资源已就绪-决心不放弃-成功必到来。

越南政府副总理、越南国际金融中心委员会主任阮和平，以及各部委、行业、中央机关和各省市等领导代表出席仪式。

落实党的方针，2025年6月底，国会颁布关于越南国际金融中心的第222/2025/QH15号决议，该中心在胡志明市和岘港市按“一个中心，两个目的地”模式运行。2025年12月18日，政府颁布关于在越南成立国际金融中心的第323/2025/NĐ-CP号政令；随后于2025年12月21日公布了在岘港市和胡志明市成立越南国际金融中心的决定。2026年1月9日，位于岘港的越南国际金融中心正式开业。

国内外金融机构、银行及企业代表均对越南设立国际金融中心的主张表示支持，并承诺与越南相关部门单位携手同行，发展胡志明市越南国际金融中心（VIFC-HCMC）。其中，重点在于将国际资本引入越南；开展金融与银行服务及机制；大力投资于数字化转型、绿色金融和普惠金融；旨在吸引资金流入、人才智库与先进技术，助力 VIFC-HCMC 实现快速且可持续的发展。

胡志明市人民委员会主席阮文得表示，该市确定以“异思、异行、必果”的精神发展胡志明市越南国际金融中心。 其核心在于：继续完善体制，确保其稳定性、透明性和高度可预测性；有重点、有针对性地发展VIFC-HCMC，并将金融活动与工业基础设施、物流、创新和绿色转型的融资需求紧密结合。与此同时，注重培养高素质人才，加强国际合作。每一个发展阶段都将紧扣具体目标及可衡量、“可量化、可评估”的各项指标。

范明政总理在成立仪式上发表讲话时强调，当今世界正发生深刻变革，战略竞争愈发激烈，全球经济呈现碎片化趋势，资本流动剧烈波动。越南不能置身于这一大趋势之外，必须建设独立自主的经济体系，并与主动、积极、深度、实质且有效的国际融入相结合。

政府总理认为，设立国际金融中心是越南的现实需求、战略选择和务实举措。通过该中心，吸引并引导资本流向战略基础设施、基础工业、物流、绿色转型及数字化转型等优先领域；为越南企业提供现代金融工具，以更深度地参与全球价值链；将国家地位从资本接收方提升为区域及国际金融市场共同“建造者”。

范明政总理强调，“以团结增强力量，以合作促进共赢，以对话巩固信心”。他认为，要完成上述艰巨任务，必须具备“三大要素”：体制机制必须优于世界其他金融中心；模式必须独具特色且与众不同以实现突破；管理与运行必须做到真正灵活高效。

范明政总理向各位代表送鲜花。图自越通社

政府总理范明政明确指出，建设国际金融中心是一项复杂且充满挑战的任务，需要极高的决心、巨大的努力以及果断、持久且坚韧的行动，绝不容许拖延或半途而废。越南国际金融中心在胡志明市和岘港市的成功，需要整个政治体系、全体人民、企业以及各个人组织共同肩负责任并采取行动。

范明政总理认为，为了确保实现越南国际金融中心在胡志明市和岘港市取得成功这一最终目标，政府及各中央部委行业必须采取果断行动，承担直接责任，开展常态化检查监督，并彻底、有效化解各种困难。

范明政总理强调，政府将营造稳定、透明、具有高度竞争力的投资环境，使各方实现“互利共赢”、“利益共享”；保障国家利益与信誉。

范明政建议企业界，特别是国内企业和海外越南人，应积极参与，并将其视为自身的发展机遇。他要求国际投资者立即兑现承诺，扩大业务布局，推进财务管理技术转让，深入参与航空、海运、金融科技（Fintech）等支柱产业。

秉持一以贯之的行动精神：“主张已明确-机制已清晰-资源已就绪-决心不放弃-成功必到来”，范明政总理深信，位于胡志明市和岘港市的越南国际金融中心将逐步确立越南在全球金融版图上的地位，为实现越共十四大提出的未来几年“两位数增长”目标做出切实贡献，并朝着实现“两个百年”战略目标迈进。（完）